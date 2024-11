Renforcement des relations Vietnam - Cambodge

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le dirigeant cambodgien a chaleureusement salué la première visite officielle au Cambodge de Trân Thanh Mân en tant que président de l'Assemblée nationale vietnamienne, ainsi que sa participation à deux événements internationaux importants organisés par le Cambodge.

Le président de l'Assemblée nationale a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam attachaient toujours de l'importance et accordaient une haute priorité à la consolidation et au renforcement des relations de bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération intégrale, durable et à long terme Vietnam - Cambodge, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Samdech Techo Hun Sen a affirmé que le Cambodge n'oublierait jamais les aides sincères du Vietnam dans le passé comme au présent. Il a proposé que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération disponibles et de maintenir les mécanismes de coopération stratégique.

Il a également insisté sur la nécessité de continuer à consolider, préserver et développer les relations de solidarité, d'amitié et de coopération entre les trois pays Cambodge - Laos - Vietnam avec des mesures et des méthodes plus appropriées, plus flexibles et plus efficaces dans la nouvelle période.

Trân Thanh Mân a proposé que les deux pays continuent de maintenir les mécanismes de coopération disponibles entre les deux Partis, les deux pays, en particulier celui des réunions de haut niveau entre les deux Partis, et de renforcer les rencontres et les contacts entre les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays.

Le Vietnam soutient toujours le développement pacifique, sûr, sécuritaire et stable du Cambodge et considère que cela est dans son intérêt, a-t-il déclaré.

Samdech Techo Hun Sen a souscrit à la suggestion de Trân Thanh Mân selon laquelle les deux parties doivent rester fermes sur le principe de ne permettre à aucune force politique ou militaire d'utiliser le territoire de l’une pour combattre l'autre.

Il s’est également déclaré pour des propositions de mettre en œuvre efficacement les accords signés, de coopérer pour défendre la sécurité nationale, de lutter contre les informations fausses et provocatrices qui sont nuisibles aux relations entre les deux Partis et les deux pays...

À cette occasion, Trân Thanh Mân a remercié le Cambodge d'avoir créé des conditions favorables aux personnes d'origine vietnamienne sur son sol.

Il a proposé que les deux parties continuent d’améliorer et de diversifier les formes de sensibilisation afin que les peuples des deux pays, en particulier les jeunes, soient pleinement conscients des relations traditionnelles de solidarité, d'amitié et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge.

VNA/CVN