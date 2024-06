Journée mondiale de l'environnement

Vers Hanoï plus verte et propre

"Se donner la main pour un air pur et une ville de Hanoï verte" est le thème d'un événement organisé par le Service municipal des ressources naturelles et de l'environnement, sous l'égide du Comité populaire de Hanoï, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union des femmes de Hanoï. Une manifestation en écho à la Journée mondiale de l'environnement (5 juin).

Photo : PNUDVN/CVN

Selon les participants, l’impact de la pollution atmosphérique ne s’arrête pas à la santé. Les discussions ont mis en évidence d’autres avantages nombreux de la lutte contre cette pollution. Les stratégies visant à améliorer la qualité de l'air contribueront à aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de réduction des émissions, à améliorer l'accès à l'énergie propre, à renforcer la gouvernance environnementale et à rendre les villes durables.

Pour cela, Hanoï en particulier et le Vietnam plus globalement doivent unir leurs efforts pour réduire la pollution provenant de l’industrie, du trafic, des émissions provenant du bétail et de l’utilisation d’engrais, des brûlis et améliorer les pratiques de gestion des déchets.

La représentante de l'OMS au Vietnam, la Dr Angela Pratt, a déclaré : "La mauvaise qualité de l'air constitue un risque sanitaire important à Hanoï. Sans action, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé pourraient menacer les progrès réalisés au cours des dernières décennies en termes de longévité de vie. L'amélioration de la qualité de l'air à Hanoï est conforme à l'engagement du gouvernement à protéger et à améliorer la santé publique, ainsi qu'au développement économique et social durable, pour un avenir meilleur, plus sain et plus juste".

Ce séminaire a permis aux services concernées de coopérer davantage pour lutter contre la pollution atmosphérique ; aider les résidents et les visiteurs à profiter de jours d’air plus pur et d’un ciel plus bleu plus fréquemment. L'événement vise également à inspirer de nombreuses initiatives locales innovantes pour améliorer la qualité de l'air.

"La lutte contre la pollution de l'air est très importante pour atteindre nos objectifs de développement durable d'ici 2030. L’air que nous respirons affecte tous les aspects de notre vie. Notre santé, notre économie et surtout la santé de nos générations futures. Nous appelons toutes les parties concernées, les agences gouvernementales, les partenaires, les organisations, les communautés internationales et locales à accélérer les actions contre la pollution atmosphérique", a souligné Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam.

Hoàng Phuong/CVN