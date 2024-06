Hô Chi Minh-Ville



Une station d'épuration des eaux usées géante pour un environnement plus sain

Hô Chi Minh-Ville s'apprête à franchir une étape importante dans la protection de son environnement avec l'achèvement imminent de la station d'épuration des eaux usées de Nhiêu Lôc - Thi Nghè. D'une capacité de traitement de 480.000 m 3 par jour, cette infrastructure ultramoderne sera l'une des plus grandes d'Asie du Sud-Est et permettra de traiter une quantité considérable des eaux usées de la ville.

La station d'épuration de Nhiêu Lôc - Thi Nghè utilise la technologie de traitement biologique MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), considérée comme la plus avancée à l'heure actuelle. Ce procédé utilise des supports mobiles pour favoriser le développement de micro-organismes qui éliminent efficacement les substances organiques.

Une fois opérationnelle, la station traitera jusqu'à 480.000 m3 d'eaux usées par jour, soit plus du double de la capacité actuelle de la ville. Cela contribuera à réduire considérablement la pollution des rivières et à améliorer la qualité de l'eau à Hô Chi Minh-Ville.

Un projet à la pointe de la technologie

La construction de la station d'épuration de Nhiêu Lôc - Thi Nghè s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement de l'environnement de la ville, phase 2, qui vise à achever le système de collecte et de traitement des eaux usées pour l'ensemble du bassin de Nhiêu Lôc - Thi Nghè et de l'ancien district 2.

D'un montant total de 11.133 milliards de dôngs (environ 524 millions d'USD), ce projet témoigne de l'engagement de la ville à préserver son environnement pour les générations futures.

Les travaux de construction de la station d'épuration avancent à un bon rythme et devraient être achevés en juin 2025. Les éléments critiques du projet sont en cours de réalisation et les principaux équipements électromécaniques ont déjà été commandés. L'objectif est d'achever les travaux anti-inondation avant fin novembre 2024, la conception des plans de construction avant mars 2025 et l'installation de tous les équipements avant fin avril 2025.

En résumé, la station d'épuration de Nhiêu Lôc - Thi Nghè est un projet d'envergure qui aura un impact positif sur l'environnement et la santé publique à Hô Chi Minh-Ville. Sa mise en service permettra à la ville de relever ses défis de gestion des eaux usées et de s'engager résolument vers un avenir plus durable.

Texte et photo : Quang Châu/CVN