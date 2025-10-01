L'innovation doit imprégner le tissu social, selon le leader du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également chef du Comité central chargé du développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont participé à la cérémonie d’inauguration de la Journée nationale de l’innovation 2025, tenue le 1 er octobre au Centre national d’innovation situé dans la zone des hautes technologies de Hoa Lac, à Hanoï.

>> D’ici fin 2025, 100% des procédures administratives devront être disponibles en ligne

>> Le Vietnam renforce sa coopération dans l’innovation, l’éducation avec l’Irlande et le Royaume-Uni

>> Rapprocher la transformation numérique des citoyens

Placé sous le thème "Innovation pour tous - moteur du développement national", l’événement est coorganisé par le ministère des Sciences et des Technologies et le ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, le vice‑Premier ministre Nguyên Chi Dung, a affirmé que le Parti, l’État et le gouvernement considéraient les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des piliers indispensables pour réaliser les ambitions stratégiques du pays à cent ans. Il a souligné que l’innovation devait devenir le moteur principal du développement économique durable du Vietnam.

Depuis un an, le gouvernement a institué le 1er octobre comme Journée nationale de l’innovation, une occasion de rassembler l’ensemble de la population autour d’un idéal partagé de progrès technologique et de mise en œuvre de la Résolution N° 57 du Bureau politique, qui prescrit des percées dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.

S’exprimant lors de la cérémonie, le leader du Parti Tô Lâm a insisté sur l’urgence de considérer l’innovation et la transformation numérique comme les leviers essentiels pour renouveler le modèle de croissance national.

Il a rappelé que le Vietnam vise, à l’horizon 2030, à devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur, et d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, objectif qui exige une science et une innovation de très haut niveau. Pour lui, aucun pays ne peut se hisser sans base scientifique robuste ni dynamique d’innovation durable.

Photos : VNA/CVN

Il a également souligné que le Parti et l’État ont déjà promulgué un ensemble de grandes orientations, allégement de l’appareil administratif, réforme institutionnelle, fusion des unités administratives, propulsion du numérique, intégration internationale et soutien renforcé à l’économie privée, afin d’accélérer la transformation du pays.

Il a reconnu cependant des lacunes persistantes : les cadres réglementaires peinent à suivre l’évolution rapide des technologies, et la politique publique doit être repensée pour stimuler davantage l’innovation dans les entreprises. Il a appelé à un alignement de la pensée et de l’action autour du concept d’innovation comme œuvre collective nationale, non plus l’apanage du secteur scientifique, mais l’affaire de tous, de chaque organisme, entreprise, citoyen.

Pour lui, l’innovation doit irriguer tous les domaines - des services publics à la gestion des entreprises, de l’éducation aux pratiques quotidiennes - et il a lancé un appel à la valorisation des idées, à la réforme des processus administratifs comme culture d’apprentissage, à l’encouragement de l’esprit critique, de l’expérimentation et de la récompense de la créativité.

Il a demandé avec force la rapide mise en œuvre de programmes relatifs aux technologies stratégiques selon l’esprit de la résolution N° 57, l’accélération du développement des infrastructures numériques de base, la montée en part locale dans les systèmes technologiques critiques, et l’affirmation des capacités essentielles du pays dans la compétition mondiale.

En matière réglementaire, il a préconisé l’élaboration urgente de textes législatifs favorisant l’innovation : incitations fiscales, crédit, foncier pour la R&D, soutien aux startups, financement par capital‑risque, protection de la propriété intellectuelle, réglementation des données, sandbox légaux pour les technologies émergentes.

Le dirigeant a également insisté sur la nécessité pour chaque ministère, institution, localité de bâtir au moins une plateforme d’innovation reliée à un réseau national, servant d’incubateur technologique, de centre de conseil juridique, de finance, de capital à risque, avec des passerelles vers les marchés locaux, régionaux et mondiaux. Il a appelé à mobiliser la diaspora et les experts internationaux pour faire converger compétence externe et force nationale.

Enfin, il a exhorté toute la société à embrasser l’innovation comme mode de vie. Il a insisté : une innovation sans progrès social, sans réduction des inégalités, sans respect de l’environnement n’est pas acceptable. Il a demandé que l’audace, la responsabilité, l’expérimentation contrôlée et la volonté collective guident l’action nationale.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à agir avec détermination dans le processus d’innovation, en veillant à éliminer les obstacles administratifs et à ne pas restreindre l’espace d’innovation de quelque organisation ou individu que ce soit.

Il a également invité les partenaires de développement et les organisations internationales à accompagner le Vietnam à travers une assistance technique, notamment dans l’élaboration de politiques publiques, de cadres juridiques, d’infrastructures et de ressources en faveur de l’innovation.

Il a souligné la nécessité de soutiens financiers et de transferts de technologies, en particulier dans les secteurs prioritaires et stratégiques, ainsi que pour le développement de centres de recherche et de développement (R&D) au Vietnam.

Par ailleurs, il a appelé à un appui renforcé pour les startups et entreprises technologiques vietnamiennes, en facilitant leur intégration aux marchés mondiaux, ainsi qu’aux chaînes de valeur et chaînes d’approvisionnement internationales.

Lors de la cérémonie, le leader du Parti Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants ont officiellement lancé la Journée nationale de l’innovation 2025 et inauguré la Exposition internationale de l’innovation du Vietnam 2025.

VNA/CVN