Appel de l'affaire Xuyên Viêt Oil : peines réduites pour six accusés

Le 12 mai, le Tribunal populaire supérieur de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict dans le procès en appel lié à l’affaire impliquant la société Xuyên Viêt Oil. Les appels de six des sept accusés ont été acceptés.

>> Affaire Van Thinh Phat : la perpétuité réduite à 20 ans pour Truong My Lan

>> Plus de 73 suspects poursuivis dans une grosse affaire de trafic de drogue transnational

>> Une peine de prison de 6 à 7 ans proposée pour un ancien vice-ministre

Mai Thi Hông Hanh, ancienne directrice et présidente du conseil d’administration de Xuyên Viêt Oil, identifiée comme la meneuse, a vu sa peine réduite à 28 ans de prison (17 ans pour violation des règles de gestion des biens de l’État, 11 ans pour versement de pots-de-vin), soit deux ans de moins qu’en première instance.

Photo : VNA/CVN

Lê Duc Tho, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Bên Tre, a été condamné à 21 ans de prison, dont 14 ans pour avoir reçu des pots-de-vin et 7 ans pour abus de pouvoir - une réduction de 7 ans.

Quatre autres accusés ont vu leurs peines réduites de 1 à 2 ans. En revanche, Nguyên Lôc An, ancien directeur adjoint du Département du marché intérieur au ministère de l’Industrie et du Commerce, a écopé de 4 ans de prison pour avoir reçu des pots-de-vin, sans réduction.

Selon l’acte d’accusation, Mai Thi Hông Hanh a ordonné la fabrication de 81 faux rapports sur l’utilisation du fonds de stabilisation des prix des carburants, s’appropriant illégalement 219 milliards de dôngs et 1.244 milliards de dôngs de taxes environnementales. Elle a utilisé ces fonds pour des dépenses personnelles et versé plus de 31 milliards de dôngs en pots-de-vin à huit individus.

Les autres accusés ont été reconnus coupables de corruption passive et d’avoir facilité les agissements illégaux de Xuyên Viêt Oil. Lê Duc Tho aurait perçu plus de 13,8 milliards de dôngs en pots-de-vin.

Le tribunal a indiqué que les accusés avaient exprimé leur volonté de réparer les préjudices, notamment par des remboursements volontaires et la restitution d’actifs saisis. Cela a contribué à la décision de clémence en appel.

VNA/CVN