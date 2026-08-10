Le Centre de conférences de l’APEC 2027 prend forme à Phu Quôc

Le futur Centre de conférences de l’APEC 2027 prend progressivement forme sur l’île de Phu Quôc, dans la province d’An Giang, avec l’avancement rapide des travaux de structure et d’équipements, en vue d’accueillir le Sommet de l’APEC 2027.

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Photo : VNA/CVN

Le futur Centre de conférences de l’APEC, infrastructure stratégique destinée à accueillir le Sommet de l’APEC 2027, prend progressivement forme sur l’île de Phu Quôc, dans la province d’An Giang, avec l’objectif d’achever les principaux travaux dans les délais prévus.

Sur le vaste chantier de l’île de Phu Quôc, le Centre de conférences de l’APEC et les autres ouvrages fonctionnels permettent désormais de mieux distinguer le complexe destiné au Sommet de 2027. Selon Sun Group, les structures en béton armé du Centre de conférences et du théâtre polyvalent sont achevées à 97-98%. Le chantier passe progressivement du gros œuvre à l’installation des structures métalliques, aux travaux d’équipements techniques et aux finitions.

Les travaux en béton sont réalisés à 98%, tandis que la structure métallique est achevée à 93% et le gros œuvre à environ 58%. Alors que les principaux éléments structurels sont presque terminés, les équipes déploient simultanément les travaux de toiture, les façades et les différents espaces intérieurs. Les structures métalliques de grande dimension sont progressivement mises en place afin de permettre la réalisation des étapes suivantes. L’objectif est d’achever l’ensemble des façades extérieures avant le 30 octobre 2026. Une fois le bâtiment fermé, environ cinq mois resteront pour terminer les aménagements intérieurs et installer les équipements avant le 30 mars 2027.

Lors d’une mission à Phu Quôc début août, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a inspecté le chantier. Il a demandé à la province d’An Giang, aux ministères, aux secteurs concernés et aux entreprises de régler rapidement les difficultés relatives aux procédures, au foncier, aux mécanismes d’investissement, aux matériaux et aux équipements.

Il a également insisté sur la nécessité d’assurer la synchronisation des travaux, leur qualité, leur sécurité, leur efficacité et leur intégration paysagère, tout en préparant suffisamment tôt les systèmes électriques de secours, les réseaux de communication, les équipements et les dispositifs de sécurité nécessaires au fonctionnement du complexe.

Implanté sur la zone gagnée sur la mer de Bai Dât Do, dans le Sud de Phu Quôc, le projet couvre plus de 16 hectares et représente un investissement total de 21.860 milliards de dôngs (834,25 millions de dollars), selon un modèle de partenariat public-privé (PPP), avec Sun Group comme investisseur et constructeur.

Le complexe comprend notamment un centre de conférences et d’expositions de trois étages et un sous-sol, pouvant accueillir environ 6.500 personnes, ainsi qu’un théâtre polyvalent de six étages et un sous-sol d’une capacité d’environ 4.000 personnes. Il comprend également un parc paysager de 50.720 m² et diverses infrastructures techniques et installations auxiliaires. L’ensemble représente environ 52.000 m² de toiture et 107.000 m² de surface de plancher.

L’un des éléments majeurs du projet est son ballroom de 11.050 m², doté d’une portée sans colonne de 81 mètres, destiné à accueillir des conférences, expositions et événements de grande ampleur. Selon les documents de conception, sa superficie dépasserait celle du ballroom du Caesars Forum à Las Vegas, aux États-Unis, actuellement présenté comme le plus grand au monde, avec environ 10.220 m².

Le Centre de conférences de l’APEC est appelé à devenir un nouveau symbole diplomatique et économique du Vietnam à l’occasion du Sommet de 2027, contribuant à renforcer la position extérieure et l’image du pays sur la scène internationale.

Au-delà du Sommet, l’infrastructure devrait renforcer la position de Phu Quôc comme destination touristique et faire de l’île un site stratégique pour les événements politiques, économiques et les grandes conférences internationales de type MICE.

Parallèlement aux travaux du Centre de conférences de l'APEC, la province d’An Giang poursuit la mise en œuvre des projets destinés à préparer le Sommet de l’APEC 2027. Elle a achevé la révision, l’ajustement et l’approbation des plans d’aménagement nécessaires, créant ainsi les bases juridiques pour le déploiement des projets, conformément à ses orientations de développement socio-économique durable.

En vertu de la décision N°948/QD-TTg du Premier ministre, en date du 17 mai 2025, An Giang est chargée de mettre en œuvre 21 projets répartis en deux groupes.

Le premier comprend dix projets d’investissement public. Le plan de financement des projets liés à l’APEC pour 2026 dépasse 13.298 milliards de dôngs, dont plus de 8.294 milliards provenant du budget central et plus de 5.000 milliards du budget provincial. Le taux de décaissement atteint actuellement près de 50%. Le second groupe comprend onze projets réalisés sous forme de PPP ou d’investissement commercial, pour lesquels la sélection des investisseurs a également été achevée.

VNA/CVN