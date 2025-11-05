Ligue des champions : le Bayern fait tomber Paris, Liverpool domine le Real

Le Bayern Munich a enchainé une 16 e victoire d'affilée en battant le Paris SG (2-1) mardi 4 novembre au Parc des Princes et occupe la place de leader au classement, alors que Liverpool a logiquement dominé Real Madrid dans l'autre choc de la soirée de Ligue des champions.

>> Ligue des champions : le PSG retrouve Dembélé pour confirmer ses bons débuts

>> Ligue des champions : Arsenal pilonne l'Atlético (4-0) en treize minutes

>> Ligue des champions : l'OM chute sur le fil, Monaco accroché, Liverpool en reconquête

>> Ligue des champions : le Bayern "a été supérieur", reconnaît Luis Enrique

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Bayern et Arsenal leaders

Un air de finale. D'un côté, les champions d'Europe, de l'autre l'équipe présentant le meilleur départ de l'histoire des grands championnats, avec notamment 56 buts marqués.

Surpris par le but de Luis Diaz (4e) sur la première incursion bavaroise, le PSG a toutefois souffert en première période et le duel a failli tourner court, même si le club parisien a pensé égaliser à la 23e minute par Ousmane Dembélé, un but finalement annulé pour hors-jeu. Le Ballon d'Or, de retour de blessure, a ensuite pris prématurément la direction du vestiaire, puis Paris a encaissé un second but du même Luis Diaz (32e), qui s'est illustré de moins belle manière juste avant la pause en blessant le défenseur marocain du PSG, Achraf Hakimi, à la cheville gauche d'un tacle violent lui valant d'être exclu.

Photo : AFP/VNA/CVN

A 11 contre 10, la rencontre a totalement changé de physionomie en seconde période, le PSG dominant largement. Joao Neves a redonné espoir aux Parisiens d'une volée autoritaire (74e, 2-1), suivie par les tentatives de Warren Zaïre-Emery et Neves (81e), dont la tête a frôlé le cadre. En vain.

Avec cette première défaite européenne, le PSG, 9 points, sort du rythme des leaders. Le Bayern Munich (1er, +10) est lui accompagné avec 12 points en quatre matches d'Arsenal (2e), tombeur plus tôt dans la soirée du Slavia Prague (3-0).

L'Inter aura l'opportunité mercredi 5 novembre de rejoindre ces deux clubs en recevant les Kazakhs du Kairat Almaty (21h00), qui n'ont pris qu'un point dans cette compétition qu'ils découvrent.

Le Real chute à Anfield

Dans l'autre choc de mardi soir, et remake de la finale 2022, les Merengues ont eux manqué l'occasion de suivre le rythme des leaders. Les Madrilènes ont cédé comme l'an passé à Anfield, face à des Reds offensifs.

Le gardien Thibaut Courtois, déjà fortement mis à contribution sur une frappe à 25 m d'Alexis Mac Allister et par les multiples tentatives de Dominik Szoboszlai (27e, 37e, 43e, 52e), n'a rien pu faire sur la tête de l'Argentin (61e), trouvé sur coup franc par le milieu hongrois.

Muet mardi soir et peu en vue, Kylian Mbappé reste co-meilleur buteur de la C1 (5 buts) avec Harry Kane. Marcus Rashford et Erling Haaland (4 buts), auront l'occasion de marquer des points, respectivement lors du déplacement de Barcelone à Bruges et de la réception de Dortmund par Manchester City.

Photo : AFP/VNA/CVN

Liverpool, revenu à hauteur de son adversaire du soir et du PSG dans le groupe des poursuivants avec 9 points, confirme de son côté le sursaut entr'aperçu contre l'Eintracht Francfort (5-1) et face à Aston Villa (2-0) samedi en Premier League, après avoir perdu à Galatasaray (1-0) et accusé cinq défaites de rang en Angleterre.

A une longueur des Reds, Tottenham (7e) est allé chercher un large succès à Copenhague (4-0). Un point derrière, le Sporting Portugal (10e) confirme ses bonnes dispositions après avoir tenu en échec la Juventus (1-1).

Ligue des champions: le Bayern fait tomber Paris, Liverpool domine le RealLigue des champions: le Bayern fait tomber Paris, Liverpool domine le RealLigue des champions: le Bayern fait tomber Paris, Liverpool domine le Real

A l'extrême nord de l'Europe, chez le champion de Norvège Bodoe Glimt, Monaco a dû faire preuve de patience pour s'imposer par le plus petit écart sur un tir de Folarin Balogun, bien servi par Maghnès Akliouche (43e).

Dominée en deuxième période, l'équipe de la Principauté a tenu pour décrocher sa première victoire en C1 et se replace dans la course aux barrages avant un autre déplacement, chez les Chypriotes de Paphos, dans trois semaines.