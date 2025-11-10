Angleterre : Manchester City corrige Liverpool et menace Arsenal

Manchester City a assommé le tenant du titre Liverpool (3-0) dans le choc des temps modernes en Angleterre, dimanche 9 novembre, et mis une grosse pression sur le leader Arsenal, dont l'avance ne tient plus qu'à quatre points.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le stratège Pep Guardiola a fêté son 1000e match sur un banc d'entraîneur avec une victoire spectaculaire et entièrement méritée contre des Reds dans les cordes, incapables de réagir face aux incessants assauts ennemis.

Le gardien Giorgi Mamardashvili a certes repoussé un penalty d'Erling Haaland (13e), mais pas l'inéluctable.

Face à lui, le Norvégien a inscrit son 14e but en 11 matches cette saison en Premier League, de la tête (29e, 1-0), Nico Gonzalez a piqué avant la mi-temps (45e+3, 2-0) et l'intenable ailier Jérémy Doku a donné le coup de grâce (63e, 3-0).

Les Reds ont été dépassés dans tous les compartiments du jeu, surtout en première période, et ils n'ont terminé la partie qu'avec un seul tir cadré, un tir de Dominik Szoboszlai déjoué par Gianluigi Donnarumma (76e).

Cette masterclass permet à Manchester City (2e, 22 pts) de revenir à quatre longueurs seulement d'Arsenal (1er, 26 pts), le leader accroché 2-2 la veille à Sunderland. Chelsea (3e, 20 pts) complète le podium.

Liverpool, huitième, accuse huit points de retard sur les Gunners, un trou qui apparaît très difficile à combler, surtout au regard de sa propre forme.

L'équipe d'Arne Slot avait repris des couleurs dans la semaine écoulée contre Aston Villa (2-0) et le Real Madrid (1-0), mais le visage affiché dimanche ressemblait davantage au Liverpool d'avant, celui qui avait concédé six défaites en sept rencontres, toutes compétitions confondues.

Aston Villa puissance quatre

Plus tôt dans la journée, Newcastle a enchaîné un nouveau déplacement perdant, à Brentford (3-1), Aston Villa a atomisé Bournemouth (4-0) et Nottingham Forest a enfin obtenu, contre Leeds (3-1), la victoire qu'il attendait désespéremment depuis près de trois mois en championnat.

Si le choc entre les ennemis Crystal Palace et Brighton a accouché d'une souris (0-0), dimanche 9 novembre, il y a en revanche eu du spectacle et des buts à la pelle durant Aston Villa-Bournemouth.

Les Cherries arrivaient en confiance à Villa Park mais ils ont été cueillis à froid sur un coup franc direct d'Emiliano Buendia (28e) et une frappe sèche d'Amadou Onana (40e).

Ils ont laissé passer leur chance sur un penalty d'Antoine Semenyo repoussé par Emiliano Martinez (67e). Et ils ont coulé sur un corner de Lucas Digne repris par Ross Barkley (77e), puis un tir de Youri Tielemans dévié, avec chance, par Donyell Malen (82e).

L'équipe d'Unai Emery entre dans la trêve internationale avec une cinquième victoire en six matches de championnat, de quoi grimper à la sixième place avec 18 points.

Newcastle, le mal du pays

Deux longueurs derrière, Brentford (12e, 16 pts) a fait des misères à Newcastle (14e, 12 pts) et prolongé sa bonne saison à domicile.

Menés à la mi-temps, les "Bees" ont renversé la table ensuite avec un doublé d'Igor Thiago, notamment, alors que leurs visiteurs étaient réduits à dix (carton rouge pour Dan Burn à la 73e).

Newcastle n'a pas gagné le moindre match à l'extérieur cette saison en Premier League : le bilan est de trois matches nuls et trois défaites pour les hommes d'Eddie Howe.

"Nous devons trouver une solution à nos problèmes à l'extérieur et rester soudés", a lancé l'entraîneur.

Cela va (un peu) mieux en revanche pour Nottingham Forest, victorieux de son deuxième match en Premier League, le premier depuis le 17 août.

L'équipe surprise de la saison dernière, devenue un des plus mauvais élèves après l'été, a fait la différence en seconde période contre Leeds (3-1) avec une tête de Morgan Gibbs-White et un penalty d'Elliot Anderson.

Elle reste certes avant-dernière, mais dans la roue de West Ham (18e, 10 pts) et Burnley (17e, 10 pts), le premier non relégable. Leeds et Fulham, avec 11 points chacun, ne sont pas loin non plus.

AFP/VNA/CVN