Angleterre : la majorité des fans de Premier League souhaitent la suppression de la VAR, selon un sondage

Plus des trois quarts des supporters de la Premier League souhaiteraient voir l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) supprimée, et ils sont encore plus nombreux à estimer qu'elle nuit à l'expérience vécue lors des matchs, selon un sondage réalisé par la Football Supporters' Association (FSA).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce sondage, réalisé auprès de près de 8.000 supporters, dont un peu plus de la moitié assiste à plus de 15 matchs à domicile par saison, a mis en exergue à quel point le système actuel est devenu impopulaire, bien que la Premier League insiste sur le fait qu'il a permis de prendre des décisions plus justes.

À la question de savoir s'ils soutiennent l'utilisation de la VAR, 76% des fans ont répondu par la négative, et plus de 70% ne sont pas d'accord avec l'affirmation qu'elle a amélioré la précision globale des décisions arbitrales.

Selon ce sondage, un consensus quasi unanime (97%) existe sur le fait que la VAR a rendu le football moins agréable, tandis que plus de 90% des personnes interrogées ne pensent pas qu'elle ait amélioré l'expérience du match.

"Les résultats montrent que la plupart des supporters souhaitent la suppression de la VAR", a affirmé Thomas Concannon, responsable du réseau Premier League au sein de la FSA.

"Les gens sont agacés par le temps que cela prend, par le manque de précision et par la spontanéité (réduite). Cela enlève au football ce qu'il est censé être et ce qui fait la particularité de ces moments spéciaux", a-t-il souligné.

Introduite en Premier League il y a sept ans, cette technologie suscite souvent des critiques, notamment parce qu'elle serait davantage conçue pour les téléspectateurs que pour les spectateurs présents dans les stades, qui ignorent souvent la raison des interruptions de jeu.

Cependant, l'enquête a révélé que 94% des personnes interrogées ne partageaient pas l'avis selon lequel la VAR rendait le football plus agréable à regarder à la télévision.

En réponse, la Premier League a déclaré dans un communiqué que cette enquête "indique que les supporters sont largement favorables au maintien de la VAR, mais souhaitent que son utilisation soit améliorée".

La perspective d'un changement immédiat des règles semble peu probable. En 2024, 19 des 20 clubs de Premier League ont décidé de conserver cette assistance vidéo, seuls les Wolves ayant voté contre, après avoir eux-mêmes proposé ce vote.

Pour qu'elle soit supprimée, 14 des 20 clubs de Premier League devraient voter contre à la suite d'une nouvelle proposition d'abolition présentée par l'une des équipes de l'élite anglaise.

AFP/VNA/CVN