Masters 1000 de Miami : Fils sans solution en demie contre Lehecka, qui a rendez-vous avec Sinner en finale

Le Français Arthur Fils, redoutable depuis le début du tournoi, s'est trouvé sans solution lors de sa défaite 6-2, 6-2 face au Tchèque Jiri Lehecka en demi-finale du Masters 1000 de Miami (Floride, États-Unis) vendredi 27 mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Lehecka affrontera dimanche 29 mars en finale le No2 mondial Jannik Sinner, vainqueur de l'Allemand Alexander Zverev 6-3, 7-6 (7/4).

Fils (21 ans, 31e joueur mondial) avait l'ambition de devenir le dixième Français à atteindre la finale d'un Masters 1000 sur le circuit ATP, le deuxième à Miami après Sébastien Grosjean en 1999, mais a vu son aventure floridienne s'arrêter brutalement face à un adversaire au pedigree similaire (24 ans, 22e mondial), qu'il avait vaincu en quart de finale à Doha le mois dernier.

En début de deuxième set, Fils s'est tourné vers son clan en levant les bras l'air interrogateur, se demandant ce qu'il pouvait faire pour contrer le Tchèque excellent vendredi 27 mars, notamment en retour de service.

Alors que Fils n'avait pas été breaké dans tout le tournoi, Lehecka lui a volé quatre fois sa mise en jeu, grâce à une qualité de retour exceptionnelle. À l'inverse, le Tricolore ne s'est pas procuré une seule balle de break.

"J'étais fatigué, mais plutôt mentalement que physiquement, a reconnu le Français. Dans ces matches très importants j'ai besoin d'une stimulation supplémentaire, une nouvelle énergie. Je n'ai que 21 ans, on va travailler là-dessus."

Retour dans le Top 30

Dès le premier jeu du match, Fils a sauvé deux balles de break avant de céder à la 3e opportunité adverse, poussé à la faute. Lehecka a de nouveau pris son service (5-2) avant de finir la manche sur une faute du Français.

Après avoir sauvé quatre balles de match consécutives au tour précédent contre Tommy Paul, Fils n'a pas réussi à créer les conditions d'un nouveau miracle. Son lourd coup droit a été contré par Lehecka, à l'aise sur tous les coups et dans tous les compartiments du jeu, en fond de court ou au filet.

Si Fils peut être déçu, il a franchi un nouveau cap à Miami avec une première demi-finale de Masters 1000, et continué sur la lancée de son retour réussi sur le circuit en février après huit mois d'absence à cause d'une blessure au dos.

Déjà quart de finaliste à Indian Wells il y a deux semaines, le Francilien va retrouver le Top 30 lundi 30 mars (28e) et peut se projeter avec envie sur la saison de terre battue en Europe, puis sur la fin d'année où il n'aura aucun point au classement à défendre.

Sinner pour un doublé

Lehecka atteint en Floride sa première finale d'un tournoi de ce niveau. Il y affrontera Jannik Sinner, qui vise après son titre à Indian Wells le "Sunshine double", plus réussi chez les hommes depuis Roger Federer en 2017.

En fin de journée, Sinner a dominé Zverev pour la 7e fois de suite (il mène 8-4 dans leurs duels), deux semaines après la demi-finale à Indian Wells, déjà.

L'Italien reste sur une série impressionnante de 32 sets gagnés en Masters 1000 après ses succès à Paris fin 2025 puis en Californie, qui l'ont porté à une 4e finale à Miami, où il avait été sacré en 2024.

Sans paraître grandement supérieur à son adversaire vendredi 27 mars, Sinner s'est montré plus solide dans les points importants.

L'Italien, très efficace au service (15 aces contre 5), a sauvé les deux balles de break concédées, et réussi à s'emparer du service adverse sur un contre-pied en première manche (3-1). Dans l'ultime tie-break, une faute de l'Allemand sur un smash en reculant a offert une brèche à Sinner (5-4), qui a enchaîné au service.

Le No2 mondial a remporté ses trois précédents duels contre Lehecka.

AFP/VNA/CVN