Tennis : après Indian Wells, Sinner sacré à Miami en battant Lehecka en finale

Après Indian Wells, le N°2 mondial Jannik Sinner a réussi le "Sunshine double" en remportant dimanche 29 mars pour la deuxième fois le Masters 1000 de Miami (Floride, aux États-Unis).

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Sinner a dominé le Tchèque Jiri Lehecka 6-4, 6-4 à l'issue d'une rencontre retardée puis interrompue pendant 1h30 par la pluie. L'Italien de 24 ans est le premier joueur du circuit ATP à réussir le "Sunshine double" depuis Roger Federer en 2017, mais il est surtout le premier à le faire sans perdre un seul set lors des deux tournois.

L'ex-N°1 mondial a ainsi conquis son 7e titre en Masters 1000, le troisième d'affilée après Paris fin 2025 et donc Indian Wells il y a deux semaines, et reste sur une série de 34 sets gagnés dans des tournois de ce calibre.

La pluie qui s'est abattue sur la cité floridienne a retardé le début de la rencontre avant de l'interrompre pendant environ 1h30 en tout début de deuxième set. Pas de quoi perturber Sinner, qui a continué de dominer le match, même s'il a manqué quelques opportunités de l'emporter plus rapidement (deux breaks réussis en 11 occasions).

Jiri Lehecka (22e mondial) disputait lui à 24 ans sa première finale lors d'un tournoi de ce niveau, en espérant succéder au palmarès à son compatriote Jakub Mensik. Malgré la défaite, son excellent tournoi va lui permettre d'atteindre la 14e place mondiale lundi 30 mars, son record.

APS/VNA/CVN