Mondiaux de patinage : Ilia Malinin sacré pour la 3e fois de suite

Un mois après son incroyable faillite aux JO de Milan Cortina, l'Américain Ilia Malinin s'est racheté avec brio en remportant un troisième titre de suite aux Championnats du monde de patinage artistique, samedi 28 mars à Prague.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Malinin a récolté 329,40 points, avec un programme ponctué de cinq quadruples sauts. Il devance les Japonais Yuma Kagiyama (306,67 pts) et Shun Sato (288,54 pts).

Deuxième après le programme court et bien placé pour une médaille, le Français Adam Siao Him Fa a subi une chute sur son quadruple Lutz et a ensuite commis plusieurs erreurs pour rétrograder à la cinquième place.

"C'était compliqué après la première chute", a reconnu le patineur de 25 ans, médaillé de bronze aux Mondiaux-2024. "J'étais assez nerveux, ce qui est normal, mais je n'ai pas su le gérer."

Ces Mondiaux de patinage se déroulent un mois à peine après les JO de Milan Cortina qui avaient donné lieu à un scénario lunaire dans la catégorie masculine.

En tête après le court, Malinin, la grande star du patinage invaincue depuis plus de deux ans, s'avançait pour le libre en tant que grandissime favori, avant de s'écrouler sous la pression pour prendre une improbable 8e place.

Le patineur de 21 ans s'était remis en selle jeudi 26 mars avec un programme court d'exception qui l'avait placé en tête.

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Samedi 28 mars, il s'est toutefois montré plus prudent qu'aux Jeux olympiques et a allégé le contenu technique de sa performance, troquant notamment son habituel quadruple axel, sa marque de fabrique, pour un triple axel. Il a également réduit de sept à cinq le nombre de quadruples sauts, et rebondit ainsi de manière impressionnante après le cataclysme des Jeux.

À Milan, quasiment tous les favoris s'étaient ratés dans le libre et le titre était finalement revenu à la surprise générale au Kazakhstanais Mikhaïl Shaidorov, qui n'a pas fait le déplacement à Prague.

"J'ai apprécié chaque instant et je suis tellement heureux d'être ici", a réagi Malinin, après avoir reçu les acclamations prolongées du public, qui continue de le plébisciter malgré son échec olympique. "Je suis tellement reconnaissant pour tout et tout le monde. Je me suis vraiment senti encouragé et aimé."

"Mon objectif était de terminer mon programme libre sans encombre, et c'est clairement ce qui s'est passé", s'est-il félicité.

Les deux autres Français en lice, Kévin Aymoz et François Pitot, on terminé respectivement 7e et 20e.

AFP/VNA/CVN