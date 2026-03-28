Mondiaux de patinage : Cizeron et Fournier Beaudry lancés vers l'or

Quelques semaines après leur titre olympique, les Français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont dominé la danse rythmique des Championnats du monde de patinage artistique, vendredi 27 mars à Prague, et semblent parfaitement lancés vers l'or mondial.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Français ont battu leur record de la saison avec 92,74 points grâce à leur programme pêchu inspiré du célèbre tube de Madonna Vogue.

Avant la danse libre prévue samedi 28 mars, ils disposent d'une avance assez confortable de plus de six points sur leurs poursuivants, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (86,45), médaillés de bronze aux JO de Milan Cortina le mois dernier.

"On est contents de faire un +season best+. On a senti que c'était une meilleure performance que le reste de la saison. On avait envie de faire un beau spectacle pour le public et on a vraiment senti cette énergie", a réagi Guillaume Cizeron.

Pour cette ultime compétition de la saison, le binôme français présentait donc cette routine pour la dernière fois aux juges et aux spectateurs.

"C'est un feeling particulier", a reconnu Laurence Fournier Beaudry. "On performe le programme avec une certaine maîtrise par rapport au reste de la saison, ce qui fait qu'on peut en profiter. Et en même temps, on a cette petite pointe de nostalgie de le faire pour la dernière fois."

Champions olympiques il y a un mois et demi, Cizeron et Fournier Beaudry auraient pu mettre un terme à leur saison après avoir décroché le Graal. Mais ils ont préféré rechausser les patins pour un dernier rendez-vous.

Cizeron vers un sixième titre

Sur la glace de la capitale tchèque, le duo français part favori, d'autant que leurs principaux rivaux, les Américains Madison Chock et Evan Bates, vice-champions olympiques en titre, ont préféré faire l'impasse sur la compétition.

En cas de victoire, Guillaume Cizeron décrocherait une sixième couronne mondiale après les cinq remportées avec son ancienne partenaire, Gabriella Papadakis (2015, 2016, 2018, 2019 et 2022). Pour Laurence Fournier Beaudry en revanche, il s'agirait d'une première.

Leur saison se terminera donc samedi soir 28 mars avec leur danse libre, un programme lyrique et poétique sur la bande originale du film The Whale.

"C'est un programme qui amène une autre atmosphère (par rapport à Madonna, NDLR), c'est un peu moins énergétique et un peu plus profond", a estimé Fournier Beaudry. "Je pense que je vais avoir de la difficulté à ne pas pleurer avant de patiner demain !"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il nous touche un peu plus profondément", a complété Cizeron. "Il nous amène d'autres émotions et on est encore touchés de le performer et d'entendre la musique."

La troisième place est occupée provisoirement par les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (85,89 pts).

Sakamoto tire sa révérence

L'autre couple français, Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, pointe en cinquième position avec 83,07 pts et signe son meilleur score de sa carrière sur une danse rythmique.

"Il y avait un peu de pression mais on s'est dit : +C'est le dernier, faisons-nous plaisir+. On a travaillé dur", a expliqué Brissaud.

L'autre temps fort de la soirée a eu lieu en soirée avec les adieux plein d'émotions de la Japonaise Kaori Sakamoto, qui a terminé sa carrière avec un quatrième titre mondial.

La patineuse de 25 ans avait manqué l'or olympique d'un rien à Milan Cortina face à l'Américaine Alysa Liu (qui n'a pas fait le déplacement à Prague).

Vendredi 27 mars, Sakamoto a réalisé une performance tout en élégance et en charisme sur un medley de chansons d'Edith Piaf, qui lui a valu 158,97 points. Sur l'ensemble des deux programmes (le court mercredi 25 et le libre vendredi 27 mars), elle améliore son record personnel à 238,28 points.

AFP/VNA/CVN