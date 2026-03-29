Foot : le Portugal cale contre de solides Mexicains dans leur mythique Azteca

Le Portugal s'est heurté samedi 28 mars en amical à un Mexique compact (0-0) porté par son public dans le mythique stade Azteca de Mexico, malgré la mort d'un supporter dans cette enceinte qui accueillera mi-juin le match d'ouverture du Mondial-2026.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Seleçao, privée de son patron Cristiano Ronaldo, blessé à un ischio-jambier, n'a jamais su percer la défense mexicaine bien organisée, malgré une belle reprise de l'attaquant du PSG Goncalo Ramos, repoussée par le poteau (26e).

Un nul qui sonne comme un revers pour des Portugais qui avancent comme l'un des prétendants au titre pour la prochaine Coupe du Monde, que le Mexique co-organise du 11 juin au 19 juillet avec les États-Unis et le Canada.

Si Ronaldo, du haut de ses 41 ans, devrait être remis de sa blessure d'ici-là, ses compatriotes n'ont pas su montrer qu'ils pouvaient gagner sans lui, malgré une équipe remplie de talents individuels, à l'image de Nuno Mendes, Joao Felix ou Vitinha.

Il faut dire que le public ne lui a pas rendu la tâche facile, à l'unisson derrière une équipe mexicaine qui avait à coeur de montrer qu'elle pouvait se frotter à un cador européen. Elle est même passée près de la victoire avec une tête à bout portant du jeune Armando Gonzalez, juste à côté du but (80e).

Deuil et manifestations

La réouverture du stade Azteca après près de deux ans de travaux en vue de la compétition a cependant été endeuillée par la mort d'un supporter, tombé d'une tribune avant le coup d'envoi.

"Un supporter en état d'ébriété a tenté de descendre du deuxième au premier niveau en sautant par l'extérieur et est tombé jusqu'au rez-de-chaussée", a détaillé la Sécurité civile dans un communiqué.

Des manifestants aux revendications diverses se sont aussi rassemblés aux abords du stade avant la rencontre, pour donner de la visibilité aux familles de personnes disparues, à des collectifs contre la gentrification ou encore pour défendre la cause animale.

L'enceinte qui a sacré Pelé en 1970 et Maradona en 1986 accueillera cinq rencontres de la Coupe du monde cet été, dont celle d'ouverture, entre le Mexique et l'Afrique du Sud, le 11 juin.

"El Tri" affrontera ensuite la Corée du Sud puis le Danemark ou la République tchèque. Le Portugal, placé dans le groupe K aux côtés de l'Ouzbékistan, la Colombie et la Jamaïque ou la République démocratique du Congo, devra de son côté monter en puissance avant le début des hostilités, à commencer par mardi 31 mars contre les États-Unis, à Atlanta.

AFP/VNA/CVN