E3 Classic : Van der Poel triple la mise au bout du suspense

Mathieu van der Poel a soigné le spectacle et le suspense pour remporter vendredi 27 mars l'E3 Classic pour la troisième année d'affilée après un solo de 63 kilomètres que le Néerlandais a bien cru voué à l'échec à un kilomètre de l'arrivée à Harelbeke (Belgique).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le leader de la formation Alpecin s'est imposé d'extrême justesse devant quatre poursuivants qui ont commis l'erreur de se regarder alors qu'ils étaient revenus à quelques mètres de MVDP sous la flamme rouge.

Les Norvégiens Per Strand Hagenes, finalement 2e, et Jonas Abrahamsen, et les Belges Florian Vermeersch (3e) et Stan Dewulf ont hésité au moment où ils avaient fait le plus dur en ayant comblé l'écart de plus d'une minute qui les avait un moment séparés du futur vainqueur.

"À cinq kilomètres de l'arrivée, j'ai bien cru que c'en était terminé pour moi", a concédé Van der Poel.

À 70 km de l'arrivée, l'octuple champion du monde de cyclo-cross est parti à la poursuite des échappés avec Tim Van Dijke, dont il s'est débarrassé six kilomètres plus loin après la Taaienberg avant de s'offrir une longue poursuite solitaire, reprenant les échappés à 45 km de l'arrivée puis se portant seul en tête dans le Paterberg, à 42 km de la ligne.

Alors qu'il semblait parti pour signer un numéro dont il a le secret depuis plusieurs saisons, "Matje" a toutefois été freiné dans son ardeur par le vent soufflant souvent de face à 20 km/h tandis que les longues lignes droites du final ne rendaient pas la tâche facile pour un homme seul.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Mal aux jambes"

"Quand j'ai attaqué, c'était dans l'optique d'effectuer un premier écrémage mais je me suis retrouvé... seul. Je n'ai eu d'autre choix que de poursuivre mon effort même si je savais à quel point ce serait long", a-t-il expliqué au micro de l'organisateur.

"Et effectivement, je peux dire que cette victoire est l'une de celles qui m'a fait le plus mal aux jambes", a ajouté celui qui compte désormais 60 succès chez les professionnels.

Même s'il n'a tenu qu'à un fil, ce résultat démontre que Mathieu van der Poel est en grande forme à l'approche du Tour des Flandres (5 avril).

Apparu la main bandée après sa chute quelques jours plus tôt dans Milan-San Remo, qu'il avait terminé meurtri et lâché par Tadej Pogacar dans le final, le Néerlandais s'est rassuré sur son état de forme.

Et son duel face au phénomène slovène dans dix jours sur les routes du Ronde fait déjà saliver les suiveurs.

Avant cela, il y aura un ultime rendez-vous pour le petit-fils de Raymond Poulidor, avec Gand-Wevelgem (désormais dénommé In Flanders Fields) où il croisera la route dimanche de son autre grand rival, le Belge Wout Van Aert, absent vendredi 27 mars à l'instar de "Pogi".

AFP/VNA/CVN