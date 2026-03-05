Angleterre: Manchester City perd du terrain, Chelsea s'éclate

Arsenal s'est imposé avec sang froid mercredi 4 mars à Brighton (1-0) pendant que son rival pour le titre, Manchester City, s'est pris les pieds dans le tapis contre Nottingham Forest (2-2), un mal-classé de Premier League.

Photo : AFP/VNA/CVN

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Chelsea a lui marqué les esprits sur la pelouse d'Aston Villa (4-1) avec un triplé de Joao Pedro, buteur en série depuis le début d'année 2026.

West Ham a obtenu contre Fulham (1-0) une victoire qui lui permet d'entrevoir une sortie de la zone rouge à court terme. Nottingham, premier non relégable, compte le même nombre de points et Tottenham n'en a qu'un de plus avant de recevoir Crystal Palace, jeudi 5 mars.

À l'autre bout du classement, il y a peut-être eu un tournant mercredi 4 mars dans la bataille pour le titre.

Arsenal (1er, 67 pts) s'est accroché au but précoce de Bukayo Saka (9e) pour obtenir à Brighton une troisième victoire consécutive en Premier League, après deux derbies londoniens gagnés contre Tottenham et Chelsea.

À l'inverse, Manchester City (2e, 60 pts) a perdu le fil à domicile contre Nottingham, un coup d'arrêt qui survient après quatre succès d'affilée en championnat, avec seulement deux buts encaissés.

"Sur le terrain, on n'était pas au courant du score, mais on a entendu les supporters célébrer, alors j'ai compris que quelque chose s'était bien passé dans l'autre match", a raconté Saka sur TNT Sports.

"Il y a encore beaucoup de matches à jouer donc on doit continuer", a tenté de positiver Pep Guardiola, l'entraîneur de City.

Son équipe a mené deux fois au score, sur des buts d'Antoine Semenyo (31e, 1-0) et Rodri (62e, 2-1), mais elle a été reprise à chaque fois, par Morgan Gibbs-White (56e) et Elliot Anderson (76e).

Les Citizens ont poussé très fort dans les ultimes secondes mais ont buté sur Murillo, auteur d'une intervention décisive à l'ultime seconde du match (90e+9).

Carrick battu

Ce résultat casse l'élan des Mancuniens à l'approche d'un choc contre le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Chelsea, de son côté, a soigné son moral avant la double confrontation contre le tenant du titre parisien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Blues ont renoué avec la victoire en Premier League de belle manière à Villa Park, après avoir enchaîné deux déceptions (matches nuls contre Leeds et Burnley) et une défaite, à Arsenal dimanche dernier 1er mars.

Ce succès permet à Chelsea (5e, 48 pts) de repasser devant Liverpool (6e, 48 pts) et, surtout, de se rapprocher à la fois de Manchester United (3e, 51 pts), battu mercredi 4 mars à Newcastle, et d'Aston Villa (4e, 51 pts).

Les Villans d'Unai Emery, futurs adversaires de Lille en Ligue Europa, ont ouvert le score 120 secondes après le coup d'envoi sur une belle déviation de Douglas Luiz, derrière sa jambe d'appui, à la réception d'un centre de Leon Bailey (2e, 0-1).

Mais ils ont été complètement renversés par un triplé de l'attaquant brésilien Joao Pedro (35e, 45e+6, 64e), auteur de dix buts depuis le début d'année. Cole Palmer a aussi participé à la fête (55e, 3-1).

Manchester United, de son côté, s'est fait battre en fin de match par une équipe de Newcastle pourtant longtemps réduite à dix, sur une action individuelle brillante de William Osula (90e, 2-1).

Le jeune attaquant de 22 ans, tout juste sorti du banc a fait parler sa vitesse en contre-attaque avant d'enrouler une superbe frappe.

Il s'agit de la première défaite en championnat pour Michael Carrick, le successeur de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United, qui avait lancé son mandat par six victoires et un match nul.

Newcastle remonte à la treizième place grâce à ce succès de prestige qui survient après une très mauvaise série (cinq défaites en six matches de championnat), et avant un enchaînement périlleux : Man City en coupe, Barcelone en Ligue des champions et Chelsea en Premier League.

AFP/VNA/CVN