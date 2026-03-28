Foot : saison terminée et Mondial envolé pour Panichelli, gravement blessé à un genou

Son rêve de Coupe du monde s'est envolé net : l'Argentin Joaquin Panichelli, meilleur buteur de Ligue 1 avec Strasbourg, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui va l'éloigner des terrains pendant des mois.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Bon courage, Joaco ! On est avec toi", a écrit la sélection argentine sur le réseau social X vendredi 27 mars, à l'annonce du diagnostic.

Convoqué à la dernière minute au rassemblement des champions du monde en titre qui joueront à domicile deux matches amicaux, contre la Mauritanie et la Zambie, l'attaquant de 23 ans s'est blessé lors d'un entraînement jeudi 26 mars.

Passé en quelques mois de l'anonymat de la deuxième division espagnole au statut de révélation de la Ligue 1, Panichelli a obtenu sa première, et seule, sélection avec l'Albiceleste le 14 novembre dernier contre l'Angola.

Il espérait figurer aux côtés de la légende Lionel Messi pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), où l'Argentine sera opposée à l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie dans le groupe J.

Contacté par l'AFP, le club alsacien attend le retour du joueur en France pour constater "la nature exacte de la blessure".

Ce diagnostic arrive au pire moment pour le Racing Club de Strasbourg, qui a deux trophées dans le viseur : la Coupe de France, avec une demi-finale à jouer contre Nice, et la Ligue Conférence dans laquelle les Alsaciens défieront Mayence en quarts. Le Racing, 8e de L1, est également à la lutte en Championnat pour accrocher une place européenne.

Auteur d'un doublé lors de la victoire des siens à Nantes (3-2) le 22 mars, juste avant de décoller pour l'Argentine, Panichelli réalisait jusque-là une saison bluffante et pointait en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 avec 16 réalisations en 27 journées, devant le Marseillais Mason Greenwood (15 buts) et le Rennais Esteban Lepaul (14 buts).

En janvier, il assumait dans un entretien à l'AFP son style "vintage", tout en tentant de le combiner avec "les exigences de notre époque, qui demande beaucoup physiquement, beaucoup de volume de course".

Depuis le début de la saison, Panichelli était le joueur de champ le plus utilisé du Racing, avec 39 matches pour 20 buts toutes compétitions confondues.

Qui pour le remplacer ?

Sa saison a basculé après son doublé au Parc des Princes contre le PSG (3-3) en octobre : "Ce soir-là, c'est tombé sur moi et c'était peut-être le déclic pour que le nom de Panichelli commence à résonner en France et en Europe."

La révélation de la saison avait été transférée l'été dernier depuis Alavés (Espagne), pour un montant de 16,5 millions d'euros.

Photo : AFP/VNA/CVN

Son absence de longue durée annonce un casse-tête pour l'entraîneur du Racing Gary O'Neil.

Qui pour remplacer l'attaquant vedette argentin ? Martial Godo et Julio Enciso pourraient être des solutions, mais les regards se tournent désormais inévitablement vers Emmanuel Emegha.

L'attaquant néerlandais, qui avait démarré la saison en tant que titulaire et capitaine, devrait revenir d'une longue blessure à la cuisse à la fin de la fenêtre internationale. Il faudra qu'il retrouve très vite sa forme puisque la double confrontation contre Mayence arrive très vite (match aller le 9 avril, retour le 16 avril à La Meinau).

Côté argentin, l'absence de Panichelli est un coup dur, même si le sélectionneur Lionel Scaloni dispose de nombreux joueurs performants au poste d'attaquant, à l'image de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et de la star Léo Messi. Panichelli avait d'ailleurs été convoqué à la dernière minute pour ce rassemblement et n'était pas assuré de s'envoler pour le Mondial.

Pour le numéro 9 de 23 ans, une longue convalescence débute désormais. Un chemin qu'il connaît bien, lui qui s'est déjà rompu les ligaments croisés d'un genou. Il s'agissait alors du gauche, en 2023.

AFP/VNA/CVN