F1 : en gagnant le GP du Japon, Antonelli est le plus jeune leader du Championnat du monde

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), 19 ans, est depuis dimanche 29 mars le plus jeune leader de l'histoire du Championnat du monde des pilotes de F1 en remportant son deuxième Grand Prix, au Japon, devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le jeune Italien va devoir dorénavant gérer la pression du statut de prodige de la discipline reine du sport automobile, après trois Grands Prix cette année et alors que le quatrième, à Miami (États-Unis), est dans plus d'un mois.

Mercedes est hégémonique en ce début de saison, Ferrari et McLaren, champion du monde des constructeurs en 2024 et 2025, tentent de suivre le rythme et Red Bull, si performant de 2021 à l'an dernier, est à la peine.

Antonelli a gagné son tout premier GP en Chine (Shanghai) le 15 mars, à 19 ans et demi, et son coéquipier britannique George Russell, neuf années de plus, avait remporté celui d'Australie (Melbourne) une semaine plus tôt.

Pour la 2e fois, le jeune Italien a supplanté son aîné, favori autoproclamé du Championnat du monde mais qui finit 4e sur le très exigeant circuit de Suzuka, devant 130.000 fans japonais et étrangers enthousiastes, sous un temps radieux.

Russell compte désormais neuf points de retard sur Antonelli.

"Relever le niveau"

Mais l'Italien, déjà plus jeune titulaire de la pole position dans l'histoire de la F1, à Shanghai, a été prudent sur ses ambitions. "Il est trop tôt pour penser au Championnat", a-t-il lancé, posé et souriant.

Antonelli s'est engagé à "continuer à relever son niveau d'exigence car George (Russell) est très rapide" et "la concurrence finira par se rapprocher".

Son mentor, le patron de Mercedes F1 Toto Wolff, a exigé "qu'on le préserve de ceux qui parlent du Championnat du monde".

Antonelli a reconnu qu'il avait eu de la "chance" à Suzuka, après un très mauvais départ qui l'avait fait glisser à la 6e place au premier virage.

En effet, il ne s'était pas encore arrêté au stand pour changer de pneus lorsque, à mi-course, la voiture de sécurité est entrée en piste sur plusieurs tours en raison du violent accident de la Haas du Britannique Oliver Bearman, qui s'en tire avec une contusion au genou.

Russell et Piastri, eux, s'étaient arrêtés au stand juste avant.

"Cela aurait été vraiment intéressant de voir ce qui se serait passé sans" cette safety car, a relevé l'Australien, qui hisse une McLaren sur le podium pour la première fois cette année.

Il n'avait même pas pris le départ aux deux premiers GP.

Son directeur Andrea Stella s'est félicité qu'il ait pu "concurrencer Russell", ce qui fut "moins évident contre Antonelli".

Gasly et Ocon dans les points

Distancé par Mercedes, Leclerc en Ferrari s'est plaint aussi de ne pas avoir "eu de chance avec la voiture de sécurité", tout en trouvant "la course amusante" avec nombre de dépassements, facilités par une nouvelle règlementation sur les moteurs, les châssis et l'aérodynamique.

Le champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris (McLaren), est cinquième, devant son compatriote et superstar de 41 ans aux sept couronnes mondiales, Lewis Hamilton, regonflé chez Ferrari.

Les Français Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) se classent dans les points, 7e et 10e.

En revanche, Isack Hadjar (Red Bull) est 12e et son coéquipier quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen, ulcéré par la F1 2026 qu'il compare à de la "Formule E (électrique) sous stéroïdes" et au jeu vidéo "Mario Kart", a fini huitième.

Ces moteurs hybrides inédits sont la grande affaire de cette nouvelle saison. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a imposé tous ces changements avec l'objectif de doper le spectacle de la déjà très prospère Formule 1.

Les monoplaces disposent d'un mode "dépassement" et d'un bouton "boost" pour avoir un regain de puissance électrique et doubler. Mais au risque de vider sa batterie et de se faire repasser le temps qu'elle se recharge lors des freinages.

Cela divise le paddock entre Verstappen et Hamilton, lequel assure ne s'être jamais autant "amusé" avec des "va-et-vient" comme à ses débuts, enfant, en "karting".

Suite à l'annulation des GP de Bahreïn et d'Arabie saoudite en avril, en raison du conflit au Moyen-Orient, la F1 se retrouvera le week-end du 1er mai à Miami, où le patron français de Ferrari, Frédéric Vasseur, espère avoir assez progressé pour entrevoir "un autre championnat" face à Mercedes.

AFP/VNA/CVN