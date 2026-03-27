Miami

Sabalenka remporte le choc contre Rybakina, affrontera Gauff en finale

La N o 1 mondiale Aryna Sabalenka a dominé, comme en finale à Indian Wells, sa rivale Elena Rybakina 6-4, 6-3 afin d'atteindre la finale du tournoi WTA 1000 de Miami (Floride, États-Unis) jeudi 26 mars.

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L'Italien Jannik Sinner s'est lui qualifié pour les demi-finales, où il jouera vendredi 27 mars contre l'Allemand Alexander Zverev.

Tenante du titre, Sabalenka est toujours en lice, comme Sinner, pour le "Sunshine Double", le doublé américain Indian Wells et Miami, et devra pour cela dominer l'Américaine Coco Gauff en finale samedi.

Jeudi 26 mars, elle a de nouveau surpassé sa dauphine au classement mondial, qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie au mois de janvier. Mais contrairement à la finale d'Indian Wells il y a deux semaines, très serrée (3-6, 6-3, 7-6), la Bélarusse a cette fois largement dominé le duel, principale rivalité du tennis féminin actuel, et mène 10-7 contre Rybakina.

Sabalenka a réussi à breaker sur ses deux occasions en première manche. Un long jeu sur le service adverse finalement remporté a parfaitement lancé son deuxième set (2-0) face à la Kazakhe.

Les deux premières du classement ont pu s'affronter dès les demi-finales car les joueuses ont été inscrites au tournoi floridien avant que Rybakina ne passe de la 3e à la 2e place WTA à l'issue d'Indian Wells.

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L'Américaine Coco Gauff a elle dominé la Tchèque Karolina Muchova 6-1, 6-1 en début de journée pour atteindre sa première finale en Floride.

C'est la sixième fois en autant de duels que Gauff bat la 14e joueuse mondiale. Elle l'avait notamment emporté en finale de WTA 1000 à Cincinnati en 2023 et à Pékin en 2024, ou encore en 8e de finale de l'Open d'Australie en janvier.

Gauff bientôt 3e mondiale

Gauff (22 ans, 4e) est déjà assurée de grimper à la 3e place du classement mondial la semaine prochaine en doublant la Polonaise Iga Swiatek. La championne du dernier Roland-Garros a perdu jeudi son service lors du premier jeu du match, avant de débreaker dans la foulée.

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Les trois premiers jeux ont été très disputés, durant 22 minutes au total. Un départ en trompe-l'oeil tant la Tchèque, 29 ans, s'est ensuite écroulée, multipliant les approximations face à Gauff, restée solide sans être flamboyante.

Gauff a éteint toute possibilité de remontée en écartant deux balles de débreak alors qu'elle menait 4-1 dans la deuxième manche. Chez les hommes, Jannik Sinner a facilement écarté Frances Tiafoe 6-2, 6-2 en 1h10 pour se hisser en demi-finale.

Le No2 mondial italien n'a jamais été inquiété par l'Américain, faisant cavalier seul dans la première manche remportée en 31 minutes et portant le danger sur chacune des mises en jeu du 20e mondial dans la seconde.

Sinner, vainqueur en 2024 à Miami et qui vient de remporter pour la première fois de sa carrière le Masters 1000 d'Indian Wells, est donc en lice pour réaliser le "Sunshine Double", qui n'a plus été réussi chez les hommes depuis Roger Federer en 2017.

En fin de journée, Zverev, No4 mondial, a facilement battu l'Argentin Francisco Cerundolo (27 ans, 19e) 6-1, 6-2 en 1h06. Sinner mène 7-4 dans ses face-à-face avec l'Allemand, et a surtout remporté leurs six derniers affrontements, notamment le dernier il y a deux semaines en demi-finale à Indian Wells (6-2, 6-4).

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