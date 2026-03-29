Tennis : après Indian Wells, Sabalenka titrée à Miami en battant Gauff en finale

Après Indian Wells, la N o 1 mondiale Aryna Sabalenka a réussi le "Sunshine double" en remportant samedi 28 mars le tournoi WTA 1000 de Miami (Floride, États-Unis) face à l'Américaine Coco Gauff.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Tenante du titre en Floride, Sabalenka a récidivé pour soulever un 3e trophée cette saison grâce à un succès 6-2, 4-6, 6-3 en 2h09.

La Bélarusse de 27 ans n'a perdu qu'un seul de ses 24 matches cette année, la finale de l'Open d'Australie contre la Kazakhstanaise Elena Rybakina, qu'elle a ensuite dominé en finale à Indian Wells puis en demi-finale à Miami.

Elle est la 5e joueuse à réussir le "Sunshine double" américain après Steffi Graf (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) et Iga Swiatek (2022), dont elle égale les 11 titres en tournoi WTA 1000.

La No1 mondiale a été supérieure la majorité de la partie samedi 28 mars, subissant simplement un regain de confiance de Gauff (4e mondiale), qui s'est emparée de la deuxième manche sur l'une des deux balles de break qu'elle a pu s'offrir durant tout le match.

À l'inverse, l'Américaine de 22 ans s'est montrée trop inconstante sur sa mise en jeu (7 double fautes, 67% de premiers services) pour inquiéter son adversaire.

Gauff va toutefois grimper à la 3e place du classement mondial lundi 30 mars, devant Iga Swiatek.

AFP/VNA/CVN