Angleterre : Arsenal en mode champion, Manchester United sur le podium

Le leader Arsenal a fait plier Chelsea (2-1) dans un duel de corners et raffermi son rêve de titre dans une Premier League où Manchester United apparaît sur le podium, dimanche 1 er mars, après une victoire renversante contre Crystal Palace (2-1).

La période en enfer se prolonge en revanche pour Tottenham, battu 2-1 à Fulham pour le deuxième match d'Igor Tudor, lourdement défait une semaine plus tôt par Arsenal.

Les Gunners, eux, enchaînent les victoires dans les derbies de Londres et les voilà cinq points devant Manchester City, avec un match disputé en plus cependant, à dix journées de la fin.

Il est trop tôt pour dire si l'équipe de Mikel Arteta, deuxième de Premier League ces trois dernières saisons, ira au bout cette fois. Mais elle a montré le caractère d'un champion face à des Blues accrocheurs.

L'affiche a été disputée, tendue et indécise, même après l'expulsion de Pedro Neto du côté de Chelsea (70e).

Elle s'est jouée sur des corners, la spécialité d'Arsenal. Les locaux en ont converti deux par William Saliba (21e) et Jurriën Timber (66e) et encaissé un autre, sur un ballon de Reece James poussé dans ses propres filets par Piero Hincapié (45e+2).

Les Blues, futurs adversaires du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des champions (les 11 et 17 mars), sont sixièmes à trois points de Liverpool, le dernier membre du Top 5 anglais.

Magique Carrick

Manchester United était septième à l'arrivée de Michael Carrick, début janvier. Les Red Devils sont désormais sur le podium à la faveur d'une nouvelle victoire sous la direction du jeune entraîneur anglais, sa sixième en sept matches (contre un match nul) de championnat.

Le classement actuel, "ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment. C'est bien, et nous voulons continuer à progresser", a réagi l'ancien milieu de terrain auprès de la BBC.

L'après-midi a mal débuté pour ses joueurs, surpris d'entrée par une tête du défenseur français Maxence Lacroix sur corner (4e, 0-1).

Mais ils ont vite relevé la tête et multiplié les occasions. Leur salut est venu d'une faute de Lacroix sur Matheus Cunha à l'entrée de la surface : penalty, carton rouge pour le Français et balle d'égalisation pour Bruno Fernandes (57e, 1-1).

Ils sont allés chercher la victoire grâce à une belle tête piquée de l'avant-centre slovène Benjamin Sesko (65e, 2-1), leur buteur en grande forme.

Tottenham en chute libre

À Tottenham, l'arrivée d'Igor Tudor en pompier de service n'a pas permis de circonscrire l'incendie.

Sèchement battu par Arsenal (4-1) pour son baptême en Premier League, l'ancien entraîneur croate de l'OM a subi une nouvelle défaite, à Fulham malgré un sursaut en seconde période.

"Nous n'étions pas bons, on a manqué de tout. Offensivement et défensivement. Fulham était bien meilleur. Il y a des problèmes ici, des gros problèmes", a-t-il commenté sur Sky Sports.

Richarlison a sauvé l'honneur (66e, 2-1) sans parvenir à renverser les Cottagers, bien lancés par un but (7e) et une passe décisive de Harry Wilson (34e), pour Alex Iwobi.

Il s'agit du dixième match consécutif sans victoire en championnat (quatre nuls et six défaites) pour les Spurs, seizièmes à la lutte pour le maintien.

"Inutile d'y penser, pas parce que ça ne peut pas arriver, mais nous devons nous concentrer sur le fait de grandir mentalement en tant qu'équipe, sur notre concentration et notre condition physique. Ce sont les seuls objectifs qu'on doit avoir", a lancé Tudor.

Le week-end n'a pas été totalement désastreux pour les Londoniens (29 pts), cependant, puisque leurs deux plus proches poursuivants ont également perdu : le premier relégable West Ham (18e, 25 pts), samedi 28 février à Liverpool (5-2), et Nottingham Forest (17e, 27 pts), dimanche 1er mars à Brighton (2-1).

Cette dernière rencontre a démarré sur les chapeaux de roue, avec trois buts inscrits dans le premier quart d'heure par Diego Gomez (6e, 1-0), Morgan Gibbs-White (13e, 1-1) et Danny Welbeck (15e, 2-1). Mais le robinet à buts s'est tari aussi vite.

