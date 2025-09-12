80 ans de la VNA : un pont d’information au service de l’amitié Vietnam - Laos

Depuis sa fondation le 15 septembre 1945, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a continuellement affirmé son rôle en tant qu’organe de presse principal, porte-parole officiel du Parti et de l’État, tout en contribuant à l’amitié entre le Laos et le Vietnam. À l’occasion de son 80 e anniversaire (15 septembre), de hauts responsables lao ont salué ses contributions remarquables au renforcement des liens d’amitié et de solidarité entre le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

Le ministre lao des Technologies et de la Communication, Boviengkham Vongdara, également président de l’Association d’amitié Laos - Vietnam, a souligné l’histoire de la VNA, ainsi que son esprit d’innovation et de créativité en cette nouvelle conjoncture. À l’ère des médias modernes et de la transformation numérique, elle poursuit une profonde modernisation, diffusant l’information sur de multiples plateformes, y compris les réseaux sociaux. Grâce à cela, la population peut accéder à des informations rapides, exactes et opportunes, reflétant fidèlement la situation nationale, régionale et mondiale.

En particulier, la VNA est un "pont d’information" reflétant de manière vivante le développement socio-économique du Laos auprès du public vietnamien et des amis internationaux, contribuant ainsi à promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux peuples.

De son côté, le ministre lao des Affaires étrangères Thongsavanh Phomvihane a rappelé que la VNA est non seulement un acteur clé de la vie socio-politique du Vietnam, mais aussi un témoin fidèle des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, nées durant la lutte commune pour l’indépendance et à préserver comme un héritage précieux.

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la fondation de la VNA, le ministre Thongsavanh Phomvihane a adressé ses félicitations aux dirigeants, cadres, journalistes et rédacteurs de l’agence, souhaitant qu’elle continue d’accomplir avec succès ses missions, de contribuer au développement du Vietnam et de servir de pont pour préserver et promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

VNA/CVN