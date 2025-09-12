Un expert singapourien partage la clé pour que le Vietnam surmonte les défis de la nouvelle ère

Dans une interview accordée au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Singapour, le Professeur Bilveer Singh, vice-doyen de la Faculté de sciences politiques de l'Université nationale de Singapour, a partagé son analyse des défis auxquels le Vietnam est confronté en entrant dans une nouvelle ère.

Selon le Professeur Bilveer Singh, le Vietnam peut s'inspirer des expériences de développement d'autres pays de la région. La clé pour que le Vietnam puisse surmonter les défis à venir réside dans une perception correcte de la nécessité de réformes et une volonté politique forte.

Il a souligné que les réformes du Vietnam, comme le modèle d'administration locale à deux niveaux, n'étaient pas uniques en Asie du Sud-Est. Il a encouragé le Vietnam à apprendre des expériences de ses voisins (Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie) pour éviter de reproduire leurs erreurs et adopter leurs bonnes pratiques. Cette approche d'apprentissage régional est cruciale pour une mise en œuvre efficace et efficiente des politiques.

Il a estimé que le Vietnam fait face à de nombreux défis pour mettre en œuvre ses orientations. Le pays doit assurer une distribution équitable des revenus, limiter les discriminations et maintenir la solidarité. Dans la région, le Vietnam doit renforcer sa compétitivité. Sa position géopolitique et géoéconomique exige d'améliorer sa compétitivité mondiale et de bien gérer ses relations avec les grandes puissances. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le succès futur du Vietnam repose sur la stabilité politique, une économie solide, une forte compétitivité, un système éducatif amélioré, une population jeune et travailleuse, ainsi qu'un cadre juridique conforme aux normes internationales.

Pour concrétiser ces objectifs, le Professeur Bilveer Singh a insisté sur la nécessité de disposer de dirigeants compétents, impartiaux et soutenus par le peuple.

VNA/CVN