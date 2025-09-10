La VNA, pilier de l’information nationale et passerelle entre le Vietnam et le Laos

>> VNA, source d’information officielle, accompagne le pays dans l’ère de l'essor

>> En 80 ans, la VNA s’affirme comme organe de presse clé du Vietnam

>> Un pont d’amitié pour renforcer les liens entre le Vietnam et les peuples du monde

Dans une interview accordée au correspondant de la VNA à Vientiane, le directeur général de l’Agence de presse lao (KPL), Vannasin Simmavong, a salué la coopération étroite, durable et efficace entre son agence et la VNA, y voyant le reflet de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Photo: VNA/CVN

Selon lui, la VNA a toujours été en première ligne sur le front politique et idéologique, transmettant rapidement, avec exactitude et clarté, les informations sur les orientations politiques du Parti et les lois de l’État, contribuant à promouvoir le développement socio-économique du Vietnam et à élever son image sur la scène internationale. Chaque mois, plusieurs centaines d’articles, photos et vidéos fournis par la VNA sont largement exploités par la KPL, enrichissant considérablement ses productions.

Au-delà de sa mission journalistique, la VNA est perçue comme un véritable pont d’information entre les peuples vietnamien et lao. Sa couverture régulière des relations bilatérales, qu’il s’agisse de visites de haut niveau ou d’échanges culturels, renforce des liens indéfectibles et promeut un modèle de relations internationales fondé sur la loyauté et la sincérité.

Sur le plan international, la VNA est un membre actif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) et a été élue à son Comité exécutif pour le mandat 2025–2028, ce qui témoigne de la reconnaissance de son professionnalisme et de sa contribution au renforcement de la coopération médiatique régionale.

Dans le contexte de la révolution numérique, Vannasin Simmavong a également salué l’adaptation rapide de la VNA aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les produits d’information de l’agence se distinguent par leur innovation constante en matière de format, de contenu et de diffusion, garantissant précision, rapidité et attrait pour un large public. Grâce à cette approche, la VNA attire l’attention d’un nombre croissant de lecteurs et renforce la confiance des agences de presse régionales et internationales. Face aux défis de la désinformation et des discours de haine, la VNA continue d’assumer son rôle de source d’informations précises et équilibrées, réaffirmant ainsi sa responsabilité sociale.

Forte de 80 années d’engagement au service de la nation, la VNA demeure une force motrice sur le front idéologique et culturel, ainsi qu’une passerelle d’amitié entre les peuples.

VNA/CVN