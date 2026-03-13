L’Assemblée nationale du Vietnam, pilier de la stabilité et de la croissance

Alors que le Vietnam se prépare aux élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le rôle et l’importance de cet organe législatif suscitent un intérêt croissant de la part des observateurs internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, Julia Roknifard, maître de conférences en relations internationales à l’Université Taylor’s en Malaisie, a partagé son analyse du rôle de la plus haute instance législative du Vietnam dans la promotion du développement économique et le renforcement de la coopération multilatérale dans un contexte mondial en pleine mutation.

Selon Julia Roknifard, l’Assemblée nationale du Vietnam constitue le plus haut organe du pouvoir d’État dans un système de pouvoir unifié, où l’ensemble des organes de l’État est soumis au contrôle parlementaire. Cette structure permet au pays de mettre en œuvre des politiques et des plans de développement de manière coordonnée et cohérente, contribuant ainsi au maintien de la stabilité socio-économique et jetant les bases d’une croissance économique durable. Cette stabilité, a-t-elle souligné, a permis au Vietnam de maintenir l’un des taux de croissance les plus impressionnants de l’ASEAN.

Au-delà de son rôle de contrôle, l’Assemblée nationale contribue également de manière significative à l’élaboration du cadre juridique du développement économique. Par l’adoption de lois clés sur le commerce, les infrastructures, la transformation numérique et le développement industriel, elle a contribué à créer un environnement d’investissement stable et prévisible pour les investisseurs nationaux et étrangers, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques, de conflits et d’évolution technologique rapide affectant les chaînes d’approvisionnement mondiales.

En participant activement aux instances régionales et internationales telles que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), l’Assemblée nationale du Vietnam a contribué à renforcer la position du pays sur des questions telles que le commerce, le développement durable, le changement climatique et la stabilité régionale.

Julia Roknifard a déclaré que la diplomatie parlementaire peut constituer un complément important à la diplomatie traditionnelle, car elle crée des canaux de dialogue souples entre les parlementaires, contribuant ainsi à instaurer la confiance et à promouvoir la coopération entre les nations. Elle a cité les relations parlementaires Vietnam - Malaisie en exemple, soulignant que la coopération entre les deux parlements s'est intensifiée depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global en novembre 2024.

En tant que deux économies dynamiques d'Asie du Sud-Est, une coordination plus étroite entre les législateurs contribue à garantir que les politiques continuent de soutenir la coopération commerciale et l'intégration économique régionale, a-t-elle déclaré. Les deux parties ont partagé leurs expériences dans des domaines tels que la modernisation économique, la facilitation du commerce et le développement durable, tandis que les échanges parlementaires, la coopération au sein des commissions et le dialogue ont permis de traduire les engagements politiques en cadres juridiques et politiques concrets.

Lors de récents forums parlementaires régionaux, notamment la 46e Assemblée générale de l'AIPA à Kuala Lumpur, le rôle des parlements dans la promotion d'une Communauté de l'ASEAN plus inclusive et durable a été mis en avant. Concernant les élections à venir, Mme Roknifard a indiqué que la position de l'institution devrait être encore renforcée. Dans un contexte d'incertitudes mondiales et régionales, les mécanismes parlementaires tels que l'AIPA continueront de jouer un rôle important en reliant les organes législatifs, en facilitant la coordination des politiques et en partageant les expériences de développement.

Elle a souligné que les initiatives de coopération parlementaire encouragent non seulement les pays de l’ASEAN à collaborer sur des priorités communes telles que la croissance inclusive, la transition écologique et la lutte contre le changement climatique, mais contribuent également à renforcer la transparence et la responsabilité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.

Forte d’une structure institutionnelle stable et d’une crédibilité internationale croissante, l’Assemblée nationale du Vietnam devrait continuer à soutenir la stabilité intérieure tout en se positionnant comme un partenaire fiable au sein des mécanismes de coopération régionaux et internationaux.

Julia Roknifard a noté que la forte croissance économique du Vietnam et son rôle de plus en plus actif au sein des instances internationales, notamment les Nations Unies, témoignent du rayonnement international croissant du pays et offriront à la prochaine Assemblée nationale une base solide pour soutenir le développement du Vietnam et renforcer sa position sur la scène internationale.

VNA/CVN