Journée de recrutement pour les étudiants vietnamiens en République de Corée

Le 23 février, à la Seoul Cyber University (SCU), sous les auspices de l'ambassade du Vietnam en République de Corée et avec le soutien de deux co-organisateurs et sponsors, l'Association des étudiants vietnamiens dans ce pays (VSAK) a organisé le "Salon de l'emploi 2025".

Photo : VNA/CVN

L'événement a connu un franc succès, attirant près de 500 étudiants vietnamiens résidant en République de Corée. Au-delà d'une simple opportunité de réseautage, il a servi de véritable tremplin pour l'emploi, offrant aux étudiants un espace privilégié pour échanger des connaissances, partager leurs expériences et affiner leurs projets de carrière. Parallèlement, cet événement a permis aux entreprises et aux recruteurs de découvrir un vivier de talents hautement qualifiés.

L'événement constituait un pont reliant les étudiants vietnamiens aux entreprises, contribuant ainsi à renforcer les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadrice adjointe du Vietnam en République de Corée, Nguyên Thi Thai Binh, a souligné l'impact significatif de cet événement qui constitue une plateforme privilégiée pour faciliter la mise en relation des entreprises sud-coréennes et vietnamiennes avec des talents hautement qualifiés. Plus qu'un simple forum de recrutement, il offre aux étudiants vietnamiens une occasion unique de valoriser leurs compétences et de trouver des opportunités professionnelles en adéquation avec leur formation.

En outre, cet événement joue un rôle majeur dans la promotion des études en République de Corée auprès des étudiants vietnamiens, renforçant ainsi les échanges entre les deux nations. Il renforce aussi la coopération dans le domaine des ressources humaines, contribue ainsi au développement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée.

Dans le cadre de l'événement, la VSAK a aussi organisé un séminaire thématique intitulé "Orientation et développement de carrière 2025". Cette initiative a permis aux étudiants d'avoir une vision plus concrète de leur avenir professionnel.

Les participants ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé, avec des conseils pratiques pour la rédaction et l'optimisation de leur CV, ainsi qu'une orientation professionnelle sur mesure. Ils ont également eu l'opportunité de participer à des entretiens de recrutement en direct avec des entreprises sud-coréennes présentes sur place.

VNA/CVN