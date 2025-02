Société

Aide de 8,5 milliards de dôngs aux enfants vulnérables à Hô Chi Minh-Ville

L'Association de protection des droits de l'enfant de Hô Chi Minh-Ville et l'organisation Saigon Children's Charity viennent de lancer le projet "Connexion et fourniture de services de soutien aux groupes d'enfants en situation particulière et à risque" avec un budget total de plus de 8,5 milliards de dôngs.

>> La Docteure Bùi Ngoc Lan, ange gardien des enfants atteints de cancer

>> Hô Chi Minh-Ville va supprimer les frais de scolarité à partir de 2025-2026

>> Plus de 10.000 personnes bénéficient d'un meilleur accès à l'eau et d'une vie plus stable

Le projet de l'Association de protection des droits de l'enfant de Hô Chi Minh-Ville et de l'organisation Saigon Children's Charity vise à contribuer, aux côtés de la ville, à améliorer progressivement l'efficacité des interventions et de l'assistance aux groupes d'enfants et d'adolescents en situation particulière ou à risque à Hô Chi Minh-Ville, afin de les aider à se développer pleinement sur les plans physique, intellectuel et spirituel.

Le parcours de T. et l'espoir suscité par une classe de soutien

"Ce métier est toxique, mauvais pour la santé. Je ne veux plus y retourner. Je veux juste aller à l'école et devenir un bon chef cuisinier." Ces mots poignants sont ceux de T., un garçon de 12 ans qui, pour survivre, crachait du feu et mâchait des lames de rasoir dans les rues.

Il y a deux ans, loin des bancs de l'école où ses camarades étudiaient, il errait dans les rues animées de Hô Chi Minh-Ville, contraint à ces numéros dangereux pour gagner sa vie. Les difficultés familiales et son âge, le privant d'accès à l'école publique, l'avaient jeté dans la rue, l'exposant aux dangers et aux fléaux sociaux.

Sa vie a basculé grâce à la rencontre avec un mécène. Celui-ci, touché par son histoire, l'a orienté vers des services de soutien et lui a permis d'intégrer une classe de charité. Désormais, T. est un élève assidu, qui fréquente l'école avec régularité et rêve de devenir chef cuisinier.

Soutien au développement intégral des enfants en situation difficile

Pour venir en aide à des enfants comme T., l'Association de protection des droits de l'enfant de Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec l'organisation Saigon Children's Charity (saigonchildren), a lancé le projet intitulé "Connexion et fourniture de services de soutien aux groupes d'enfants en situation particulière et à risque", avec un budget total de plus de 8,5 milliards de dôngs.

Lors de la cérémonie de lancement du projet, le 19 février 2025, Pham Dinh Nghinh, vice-président permanent de l'Association de protection des droits de l'enfant de Hô Chi Minh-Ville, a précisé : "Ce projet ne se limite pas à offrir une aide alimentaire, nutritionnelle, une couverture santé et un soutien éducatif aux enfants. Il inclut également des programmes de formation pour améliorer les compétences en matière de protection de l'enfance pour les enseignants et les aidants. En outre, il prévoit une assistance juridique, facilite l'obtention de documents d'identité et propose des interventions psychologiques pour aider les enfants et leurs familles à surmonter les obstacles et accéder à l'éducation".

M. Damien Roberts, directeur exécutif de Saigon Children's Charity, explique l'engagement de son organisation : "Saigon Children's Charity, association caritative britannique fondée en 1992, œuvre exclusivement au Vietnam dans le domaine de l'éducation. Notre mission est de lever les obstacles à l'accès à l'éducation pour les enfants défavorisés. Au fil de nos actions, nous avons pris conscience de la situation précaire des enfants des rues à Hô Chi Minh-Ville". Et d'ajouter que privés de scolarité en raison de l'absence de documents officiels ou de conditions familiales difficiles, "ces enfants sont contraints de travailler prématurément et exposés aux risques d'abus, de violence et d'implication dans des activités illégales. Face à l'urgence de leur situation, Saigon Children's Charity a noué un partenariat avec l'Association de protection des droits de l'enfant de Hô Chi Minh-Ville pour lancer ce projet. Notre espoir : qu'aucun enfant ne soit exclu de l'école en raison de circonstances défavorables".

D'ici 2028, le projet s'engage à garantir une alimentation équilibrée et une assurance médicale régulière pour 270 à 300 enfants chaque année ; la prise en charge des frais de scolarité, du matériel pédagogique et des uniformes pour au moins 80 enfants en situation de précarité. Sans compter d'organiser de programmes de formation et de sensibilisation pour 40 à 50 enseignants et accompagnateurs intervenant auprès d'enfants défavorisés exclus du système scolaire traditionnel ou en situation de handicap à Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN