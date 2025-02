Plus de 10.000 personnes bénéficient d'un meilleur accès à l'eau et d'une vie plus stable

Grâce au projet "L’eau, c’est la vie", plus de 10.000 personnes, en particulier des femmes et des enfants vivant dans des zones touchées par la sécheresse et l'intrusion saline à Ninh Thuân (Centre) et Cà Mau (Sud), ont vu leur accès à l'eau potable et leurs conditions de vie s'améliorer de manière significative.