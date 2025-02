Hanoï va construire trois ponts sur le fleuve Rouge

Le Comité populaire de Hanoi a soumis une proposition au Conseil populaire municipal pour l'approbation des plans d'investissement et des ajustements de plusieurs projets d'investissement public, notamment les trois ponts.

Le pont Trân Hung Dao s'étendra sur 5,6 km, à partir de l'intersection Trân Hung Dao - Trân Thanh Tông dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm et se terminant à la rue Vu Duc Thuân dans l’arrondissement de Long Biên. Il comportera une structure en arc à six travées et une largeur de 43 m, avec six voies pour les véhicules à moteur. Ses voies d'accès auront une largeur d'environ 30 m, avec une longueur totale de 2,25 km. L'investissement du projet est estimé à 15.967 milliards de dôngs (644 millions de dollars), la construction étant prévue entre 2025 et 2027.

Le pont de Tu Liên et ses routes de liaison s'étendront sur environ 5,15 km, reliant l'échangeur de Nghi Tàm dans l’arrondissement de Tây Hô à l'échangeur de Truong Sa dans l’arrondissement de Long Biên et le district de Dông Anh. Le projet comprend le pont de Tu Liên de 1 km de long et 43 m de large, un pont sur la rivière Duong, un viaduc sur la digue de la rivière Duong et des routes d'accès. L'investissement total est estimé à 20.171 milliards de dôngs (814 millions de dollars), la construction étant prévue entre 2025 et 2027.

Le projet du pont de Ngoc Hôi, qui fait partie de la rocade 3.5 de Hanoi, couvrira 7,5 km, y compris le pont principal et les routes d'accès. Le pont et ses voies d’accès s’étendront sur 7,2 km et auront une largeur de 33 m, tandis que la voie d’accès du côté de Hung Yên s’étendra sur 300 m et aura une largeur de 60 m. L’investissement total est estimé à 11.844 milliards de dongs (478 millions de dollars), financé par les budgets de l’État et des collectivités locales. La construction est prévue entre 2025 et 2030.

Le Conseil populaire de Hanoi tiendra une session extraordinaire le 25 février pour examiner et approuver les résolutions relatives à ces trois grands projets d’infrastructure.

