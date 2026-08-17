Procès de l’ancien vice-ministre du Travail

Plus de 50 avocats pour défendre les 28 accusés

Le Tribunal populaire de Hanoï ouvrira, le 18 août, le procès en première instance de l’ancien vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales Nguyên Ba Hoan et de 27 autres accusés, dans une affaire de "réception de pots-de-vin", de "courtage de pots-de-vin" et de "violation des règles comptables entraînant de graves conséquences", survenue notamment au sein de la société Hoang Long.

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Parmi les 28 accusés figurent Nguyên Ba Hoan, ancien vice-ministre, Lê Thanh Ha, ancien chef du Bureau de gestion de la main-d’œuvre vietnamienne en République de Corée, ainsi que sept anciens cadres du Département de gestion de la main-d’œuvre à l’étranger. Ils sont poursuivis pour "réception de pots-de-vin".

Nguyên Lam Son, directeur de la société juridique Thanh Do, est poursuivi pour "courtage de pots-de-vin". Nghiêm Quôc Hung, président-directeur général de la société Hoang Long, ainsi que 12 de ses collaborateurs, et Nghiêm Van Dinh, directeur de la société Incoop 3, ainsi que quatre responsables et cadres de la société Sona, sont poursuivis pour "violation des règles comptables entraînant de graves conséquences".

Sur les 28 accusés, 13 sont détenus provisoirement et 15 comparaîtront libres. Plus de 50 avocats se sont inscrits pour assurer leur défense.

Nguyên Ba Hoan est assisté de deux avocats, tandis que certains accusés, dont le président-directeur général de Hoàng Long, Nghiêm Quôc Hung, en ont engagé cinq.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, de 2021 à mai 2025, Nguyên Ba Hoan aurait su que certains responsables du Département de gestion de la main-d’œuvre à l’étranger imposaient des difficultés aux entreprises demandant des licences pour envoyer des travailleurs vietnamiens à l’étranger et aurait laissé ces pratiques perdurer. Des sommes comprises entre 100 et 400 millions de dôngs leur auraient été exigées pour obtenir ces licences.

Dans le cadre de l’examen des dossiers de contrats de travail à l’étranger, les entreprises auraient également été contraintes de verser environ 500 dollars par travailleur pour obtenir l’approbation de leurs contrats.

Au total, Nguyên Ba Hoan, Tông Hai Nam, ancien directeur du Département de gestion de la main-d’œuvre à l’étranger, et plusieurs cadres auraient reçu plus de 30,2 milliards de dôngs de pots-de-vin provenant de personnes liées à 31 entreprises.

Selon l’accusation, Nguyên Ba Hoan aurait notamment signé 14 licences et reçu plus de 16 milliards de dôngs (environ 611.924 dollars) de pots-de-vin.

VNA/CVN