Le PM appelle à anticiper les risques de fortes pluies et de crues dans le Nord

De fortes pluies, avec des précipitations pouvant dépasser localement 450 mm, sont prévues du 17 au 21 août dans le Nord et le Centre septentrional.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre PM), Hô Quôc Dung, a signé, le 17 août, la dépêche officielle N°54/CD-TTg du Premier ministre demandant aux localités de prendre des mesures proactives face aux risques de fortes pluies, de crues soudaines et de glissements de terrain dans le Nord et le Centre septentrional.

La dépêche indique que depuis le début de 2026, les catastrophes naturelles, notamment les crues soudaines et les glissements de terrain, ont causé de lourdes pertes, faisant 52 morts ou disparus et 80 blessés, détruisant 173 maisons et en endommageant plus de 23.200 autres.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, de fortes pluies pourraient toucher le Nord et le Centre septentrional, du nord de Quang Tri vers le Nord, de la nuit du 17 août jusqu’à la fin de la journée du 21 août. Les précipitations devraient généralement atteindre entre 150 et 300 mm, et dépasser localement 450 mm.

Ces fortes pluies, attendues sur une vaste zone après plusieurs épisodes pluvieux successifs, pourraient provoquer des crues sur les cours d’eau en amont, des inondations dans les zones basses et urbaines, ainsi que des crues soudaines et des glissements de terrain dans les régions montagneuses et de moyenne altitude. En mer, des tornades, des orages et de fortes rafales de vent sont également possibles.

Afin d’anticiper ces risques, d’assurer la sécurité de la population et de limiter les dégâts matériels, le Premier ministre a demandé aux ministères, organismes compétents et localités concernées de suivre de près la situation et de mettre en œuvre de manière rapide et efficace les mesures de prévention, de réponse et de gestion des conséquences des catastrophes naturelles. Les ministres et les présidents des Comités populaires de niveau provincial devront répondre devant le gouvernement et le Premier ministre de tout retard, négligence ou manque de vigilance entraînant des pertes humaines.

Photo : VNA/CVN

La permanence du Comité directeur national de la défense civile et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement sont chargés de suivre étroitement l’évolution de la situation météorologique et des catastrophes naturelles, et de diffuser en temps utile les prévisions et alertes auprès des autorités compétentes et de la population.

Les présidents des Comités populaires des provinces et villes doivent immédiatement mettre en œuvre les mesures de réponse aux catastrophes naturelles, notamment aux risques de fortes pluies, d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain. Ils doivent informer rapidement et pleinement la population de l’évolution de la situation et lui fournir des conseils sur les mesures et les réflexes à adopter face aux catastrophes naturelles.

Les autorités locales doivent également mener une évacuation rapide des habitants des zones dangereuses, en accordant une attention particulière aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes vulnérables vivant près des cours d’eau ou dans des secteurs exposés aux inondations, aux crues soudaines et aux glissements de terrain. Elles doivent déployer des forces pour contrôler la circulation et assurer la sécurité sur les routes exposées aux inondations et aux glissements de terrain.

Enfin, les localités doivent assurer une permanence, mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre les crues, garantir la sécurité des digues et des barrages, et fournir rapidement des vivres et des produits de première nécessité aux populations touchées par les catastrophes naturelles.

VNA/CVN