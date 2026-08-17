Un ressortissant étranger arrêté dans une affaire de trafic de drogue transfrontalier

Les forces compétentes vietnamiennes ont déjoué un trafic de drogue du Laos vers le Vietnam et arrêté un ressortissant nigérian à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

L’Équipe de contrôle des douanes de la Sous-direction régionale des douanes IX a annoncé avoir, en coordination avec les forces compétentes, arrêté un ressortissant étranger impliqué dans une importante affaire de trafic de drogue du Laos vers le Vietnam. Les forces compétentes ont saisi 2 kg de méthamphétamine et deux pains d’héroïne dissimulés dans des marchandises.

À 20h30 le 5 août, lors du contrôle d’un véhicule routier entrant au Vietnam depuis le Laos par le poste-frontière international de Lao Bao, dans la province de Quang Tri, les douaniers ont détecté une anomalie dans un colis. Lors de l’inspection du colis, les forces compétentes ont découvert que la drogue avait été dissimulée dans un chauffe-eau et des composants électroniques.

Après plusieurs jours de recherches dans différentes localités, les forces compétentes ont interpellé en flagrant délit, le 9 août à Hô Chi Minh-Ville, Izuchukwu Calistus Odionye, né en 1983 et de nationalité nigériane, alors qu’il réceptionnait le colis contenant la drogue.

Izuchukwu Calistus Odionye a reconnu qu’il s’agissait de drogue et qu’il avait été chargé de réceptionner le colis à Hô Chi Minh-Ville avant de l’acheminer vers Hanoï.

L’enquête se poursuit.

VNA/CVN