Le Vietnam considère les personnes âgées comme une ressource de développement

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a réaffirmé, le 17 août à Hanoï, l’engagement du Parti et de l’État en faveur des personnes âgées, soulignant qu’elles constituaient une ressource importante pour une croissance durable et inclusive.

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Photo : VNA/CVN

Présidente du Comité national des personnes âgées du Vietnam, elle a présidé une conférence consacrée au bilan des activités des sept premiers mois de 2026 et à la définition des principales tâches pour la période à venir.

Selon les données présentées par la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, le pays compte près de 16,5 millions de personnes âgées. Plus de 3,5 millions perçoivent actuellement une pension de retraite mensuelle, tandis que 15,7 millions bénéficient d’une couverture d’assurance maladie. Les services de santé sont également de plus en plus numérisés, avec 80% des dossiers médicaux désormais informatisés. Le réseau de soins gériatriques compte 155 établissements aux niveaux provincial et central. Sur le plan social, près de 80.000 clubs culturels et sportifs regroupent plus de trois millions de participants.

Lors de la conférence, les délégués ont discuté de l’élaboration d’un projet de développement de la silver économie, de la mise en place d’un écosystème dans ce domaine, de l’abaissement de l’âge d’éligibilité aux allocations de retraite sociale, de l’achèvement de la base de données nationale sur les personnes âgées, de l’application des technologies intelligentes à leur service ainsi que du renforcement de la coopération internationale.

Toutefois, ils ont souligné que le vieillissement rapide de la population exerçait une pression croissante sur le système de sécurité sociale. Les discussions ont notamment mis en évidence l’insuffisance des infrastructures spécialisées et le manque de mécanismes d’incitation pour attirer les investissements privés dans les établissements médico-sociaux.

Photo : VNA/CVN

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a appelé à changer de perception au sein de l’ensemble du système politique, afin que les personnes âgées soient considérées comme une ressource et une force importante pour le développement rapide et durable du pays, et non comme de simples bénéficiaires de prestations sociales.

Elle a demandé aux ministères et organismes concernés de mener à bien, de manière proactive et coordonnée, les principales tâches fixées pour 2026, notamment le perfectionnement du cadre institutionnel et des politiques en faveur des personnes âgées, la révision de la Loi sur les personnes âgées et l’achèvement de la base de données nationale sur cette catégorie de population.

Dans cette approche multisectorielle, le ministère de la Santé devra renforcer la gestion des soins gériatriques, tandis que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme se concentrera sur le développement d’institutions et d’activités culturelles adaptées aux personnes âgées. Le ministère des Finances est, quant à lui, chargé de proposer des mécanismes visant à mobiliser les ressources sociales afin d’accroître l’offre de services de soins et de réadaptation.

À l’échelle internationale, le Vietnam entend participer activement aux programmes de coopération consacrés aux personnes âgées ainsi qu’aux négociations sur une convention internationale relative à leurs droits. Il prépare également plusieurs initiatives dans le cadre de l’APEC 2027, notamment dans le domaine de la silver économie.

Enfin, face à l’émergence de nouvelles menaces numériques, le ministère de la Sécurité publique a été chargé d’élaborer un programme spécifique visant à protéger les personnes âgées contre la cybercriminalité, tout en valorisant leur rôle de citoyens actifs dans la transformation numérique et la préservation de l’identité culturelle nationale.

VNA/CVN