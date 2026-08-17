Vietnam et Cambodge

Renforcement de la coopération pour rapatrier des restes de soldats volontaires

La 25 e réunion des comités spécialisés des gouvernements du Vietnam et du Cambodge s’est tenue du 16 au 20 août à Hô Chi Minh-Ville, afin d’améliorer l’efficacité de la recherche et du rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

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La réunion a été coprésidée par le général de corps d’armée Lê Quang Minh, vice-président du Département des politiques de l’Armée populaire du Vietnam et vice-président permanent du Comité spécialisé du gouvernement vietnamien, et par le général Pol Saroeun, conseiller principal du roi du Cambodge et président du Comité spécialisé du gouvernement cambodgien.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont salué les résultats obtenus depuis la 24ᵉ réunion. Elles ont souligné que, malgré les difficultés croissantes liées à l’identification des lieux d’inhumation, la mission de recherche et de rapatriement restait efficace. Durant la saison sèche 2025-2026, les équipes vietnamiennes ont retrouvé et rassemblé les restes de 850 soldats vietnamiens.

La coopération entre les comités spécialisés, les zones militaires, les autorités locales et les deux gouvernements a permis de surmonter de nombreuses difficultés, ont fait savoir les deux parties, insistant que le Cambodge a apporté un soutien actif aux équipes vietnamiennes et mobilisé la population afin de fournir des informations sur les lieux d’inhumation.

Pour la saison sèche 2026-2027, les deux parties ont confirmé leur volonté de poursuivre les recherches jusqu’à ce qu’il n’existe plus d’informations exploitables concernant les lieux d’inhumation des dépouilles. Le Vietnam continuera ainsi à déployer onze équipes spécialisées dans différentes provinces et villes du Cambodge. Elles ont également convenu de restaurer et d’entretenir les monuments de l’amitié Vietnam - Cambodge, contribuant ainsi à approfondir les relations d’amitié entre les deux pays.

À cette occasion, au nom du Premier ministre vietnamien, le général de corps d’armée Lê Quang Minh a remis l’aide financière 2026 du gouvernement vietnamien au Comité spécialisé du gouvernement cambodgien.

Les deux parties ont exprimé leur conviction que, dans l’esprit de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale et durable entre les deux pays, les autorités vietnamiennes et cambodgiennes continueraient à travailler étroitement ensemble afin de mener à bien les opérations de recherche, de regroupement et de rapatriement des dépouilles des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, répondant ainsi aux attentes de leurs familles et des peuples des deux nations.

VNA/CVN