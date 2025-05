AN : Évaluation de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique

Dans le cadre de la 9e session de la XV e Assemblée nationale, vendredi matin 23 mai, les députés discutent en groupe des contenus suivants : évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2024 ; mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État au cours des premiers mois de 2025 ; approbation du règlement du budget de l’État 2023.

Les débats portent aussi sur le complément du budget des dépenses ordinaires ; l’application d’un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques autorisés par l’Assemblée nationale à être mise en œuvre dans des localités après la réorganisation de l’appareil et l’élargissement des limites administratives, conformément aux politiques du Parti et de l’État ; la pratique de l’économie et la lutte contre le gaspillage en 2024 ; les résultats de la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d’égalité des sexes en 2024.

Concernant la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique au cours des premiers mois de 2025, le rapport du gouvernement indique que la croissance du PIB au premier trimestre de 2025 est estimée à 6,93 %, soit le taux le plus élevé en variation annuelle durant la période 2020-2025. De nombreuses localités connaissent une croissance à deux chiffres.

Pour atteindre l’objectif de croissance de 8% ou plus, l’échelle économique atteignant plus de 500 milliards dollars (prévue pour se classer au 30e rang mondial, en hausse de 2 places), le PIB par habitant atteignant plus de 5 000 dollars en 2025, le gouvernement exige que tous les niveaux, secteurs et localités continuent de mettre en œuvre de manière résolue, synchrone et efficace les tâches et les solutions définies dans tous les domaines.

Plus précisément, il faut suivre de près la situation internationale et nationale ; prévoir de manière proactive et apporter des réponses politiques flexibles, opportunes et efficaces, en particulier pour répondre à la nouvelle politique tarifaire américaine ; donner la priorité à la promotion d’une croissance associée à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des grands équilibres économiques ; ajuster le déficit budgétaire de l’État à 4-4,5 % du PIB si nécessaire et économiser les dépenses, en particulier les dépenses ordinaires dans le but d’augmenter les investissements pour le développement.

Le gouvernement exige de promouvoir le décaissement et l’utilisation efficace des capitaux d’investissement publics, en mettant en œuvre de manière drastique et efficace les résolutions du Bureau Politique telles que la Résolution n° 57-NQ/TW sur les avancées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale ; la Résolution n° 59-NQ/TW sur l’intégration internationale ; la Résolution n° 66-NQ/TW sur l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois ; la Résolution n° 68-NQ/TW sur le développement économique privé.

Pour la séance de travail de l'après-midi, l'Assemblée nationale discutera en séance plénière le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur les appels d'offres ; de la Loi sur l’investissement selon la méthode du partenariat public-privé ; de la Loi sur les douanes ; de la Loi sur les taxes à l’import-export ; de la Loi sur les investissements ; de la Loi sur l'investissement public ; de la Loi sur la gestion et l'utilisation des biens publics.

