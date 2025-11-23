Améliorer l'éducation et constituer un corps enseignant hautement qualifié

Le Courrier du Vietnam fait le bilan, en une semaine, de nombreux événements marquants. Allons-y !

Innover l’éducation, mission d’une importance stratégique du Vietnam

Le 17 novembre, le président de la République, Luong Cuong, a participé à la célébration de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre) à l’Université pédagogique de Hanoï.

Le chef de l’État a réaffirmé l’exigence urgente d’innover et d’améliorer la qualité de l’éducation dans la vision stratégique du pays. Il a demandé au secteur d’appliquer profondément les orientations du Parti, en particulier la Résolution 71 ; de perfectionner le cadre juridique ; de renforcer la décentralisation et l’autonomie des établissements, accompagnées d’un contrôle rigoureux ; de développer un système éducatif ouvert favorisant l’apprentissage tout au long de la vie.

Le président a également appelé à accélérer la transformation numérique, moderniser l’enseignement professionnel et supérieur, restructurer les établissements non conformes, et lier formation, recherche et innovation.

Tournée du Premier ministre vietnamien au Koweït, en Algérie et en Afrique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau effectuent des visites officielles au Koweït et en Algérie, et participent au Sommet du G20 ainsi qu'à des activités bilatérales en Afrique du Sud du 16 au 24 novembre. Ces déplacements ont lieu à l'invitation du Premier ministre du Koweït, Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, du Premier ministre algérien Sifi Ghrieb, et du président sud-africain et président du G20 de 2025, Matamela Cyril Ramaphosa.

Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre au Koweït du 16 au 18 novembre, les deux pays ont publié une Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'État du Koweït et la République socialiste du Vietnam.

À Alger, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb ont convenu lors de leur entretien, le 19 novembre, d’élever les relations vietnamo-algériennes au niveau de partenariat stratégique.

La participation au Sommet du G20 constitue une opportunité pour le Vietnam de réaffirmer sa politique étrangère cohérente en tant que partenaire fiable de la communauté internationale, prêt à œuvrer à la résolution des problèmes mondiaux dans un esprit de respect et de compréhension mutuels, contribuant ainsi au développement commun de l’humanité.

Inondations : aides d'urgence aux localités sinistrées

Le gouvernement allouera 700 milliards de dôngs provenant du fonds de réserve du budget central 2025 à la ville de Huế et aux provinces de Quảng Ngãi, Gia Lai et Đắk Lắk afin de soutenir les efforts de reconstruction après la catastrophe.

Le financement permettra à ces quatre localités de renforcer leurs ressources pour le logement des sinistrés, la réinstallation des populations dans les zones à haut risque de catastrophe et la remise en état des infrastructures essentielles telles que les écoles, les centres de santé, les routes et les ouvrages d'irrigation.

Conformément à la décision N° 2485 du Premier ministre, en date du 14 novembre, la ville de Huế recevra 100 milliards de dôngs, la province de Quảng Ngãi 100 milliards, la province de Gia Lai 300 milliards et la province de Đắk Lắk 200 milliards.

Le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam en hausse en dix mois

Malgré la haute saison des tempêtes, le secteur touristique vietnamien a battu des records d’affluence, insufflant une dynamique positive à l’approche de la fin d’année. Cette année, le Vietnam vise 22 à 23 millions d’étrangers.

Sur les dix premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli près de 17,2 millions de touristes étrangers, en progression de 21,5% par rapport à 2024, selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam. Rien qu’en octobre, le nombre de touristes étrangers a atteint 1,73 million, soit une hausse de 13,8% par rapport au mois précédent et de 22,1% sur un an, un record mensuel.

Hoàng Phuong/CVN