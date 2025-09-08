Une semaine de mémoire, de diplomatie et d'ambitions éducatives

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier du Vietnam consacré aux faits marquants de la semaine du 1 er au 7 septembre 2025 au Vietnam. Une semaine intense, entre célébrations historiques, rencontres diplomatiques de haut niveau et grandes orientations éducatives. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

>> Le Vietnam fête ses 80 ans d'indépendance en grande pompe

2 septembre : 80 ans de Fête nationale

Le Vietnam a célébré avec solennité le 80e anniversaire de sa Déclaration d’indépendance. Le matin du 2 septembre, sur la place Ba Dinh à Hanoï, un défilé militaire et populaire impressionnant a réuni près de 30.000 participants : forces armées, groupes populaires, délégations culturelles et sportives, ainsi que des contingents étrangers venus de Chine, de Russie, du Laos et du Cambodge.

Pendant près de trois heures, l’événement a incarné la puissance de la défense nationale, l’unité du peuple et l’aspiration à bâtir une nation prospère. Une démonstration saluée par le public et les médias internationaux.

Exposition nationale : 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur

Du 28 août au 15 septembre, le Centre national d’exposition de Cô Loa à Hanoï accueille une vaste exposition retraçant les réussites du Vietnam dans différents domaines : économie, culture, société, éducation et défense.

Avec plus de 230 pavillons et déjà 6,5 millions de visiteurs enregistrés au 7 septembre, l’événement met en lumière l’évolution du pays et son intégration croissante sur la scène mondiale.

Diplomatie active avec la Chine et les partenaires régionaux

Du 2 au 4 septembre, le président de la République, Luong Cuong, s’est rendu en Chine pour participer aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme. Il a rencontré le président chinois Xi Jinping, renforçant ainsi les relations de partenariat stratégique global.

D’autres rencontres ont également eu lieu avec des dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine, le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, le président cubain Miguel Diaz-Canel, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le président indonésien Prabowo Subianto, le Premier ministre slovaque Robert Fico…

Ces échanges témoignent de la volonté du Vietnam de consolider ses partenariats régionaux et internationaux dans un contexte géopolitique en mutation.

5 septembre : Ambitions éducatives et rentrée nationale

Le 5 septembre à Hanoï, le ministère de l’Éducation et de la Formation a organisé une cérémonie nationale marquant à la fois la rentrée scolaire 2025-2026 et le 80e anniversaire de la tradition éducative vietnamienne.

Les plus hautes autorités du pays y ont assisté : le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm ; le président de la République, Luong Cuong ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, y a prononcé un discours fort, réaffirmant que l’éducation est la priorité nationale. Il a appelé à un renouvellement profond du leadership éducatif, à une pensée innovante, à l’équité d’accès à l’éducation et à l’intégration des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans l’enseignement.

7 septembre : Éclipse lunaire totale

Pour clore cette semaine riche en événements, le ciel vietnamien a offert un spectacle rare : une éclipse lunaire totale, visible dans plusieurs régions du pays. Un moment suspendu, entre science et poésie, qui a fasciné petits et grands.

Entre mémoire nationale, diplomatie affirmée et ambitions éducatives, cette première semaine de septembre 2025 reflète un Vietnam en mouvement, fier de son passé et résolument tourné vers l’avenir.

Merci à vous, chers auditeurs, d’avoir suivi cet épisode du Courrier du Vietnam. Restez connectés pour nos prochains numéros, et d’ici là, portez-vous bien et que votre semaine soit pleine de réussite et de sérénité !

Mai Quynh/CVN