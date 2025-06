La dengue refait une inquiétante apparition dans le Sud

Photo : VNA/CVN

Près de 73% des cas de dengue dans le Sud sont concentrés dans les localités du Sud-Est. À Hô Chi Minh-Ville, plus de 9.500 cas de dengue ont été recensés cette année, avec des taux élevés pour 100.000 habitants dans les districts de Cân Gio, Cu Chi et Nhà Bè.

Les hôpitaux de la ville assurent une prise en charge d’urgence des cas critiques de dengue.

L’Hôpital de pédiatrie N°1 de Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 100 enfants atteints de dengue sévère depuis le début de l’année, soit près du double de l’année dernière.

L’Hôpital de pédiatrie N°2 a admis 19 cas de dengue sévère en moins d’un mois, contre seulement deux cas graves à la même période l’année dernière.

Le Professeur associé Pham Van Quang, chef du Service des soins intensifs et de la lutte antipoison de l’Hôpital de pédiatrie N°1, a déclaré que les cas de dengue devraient connaître une forte augmentation cette année. Les hôpitaux ont préparé les ressources nécessaires pour intervenir et organisé des formations au diagnostic et au traitement de la dengue pour le personnel médical de la ville et des provinces du Sud.

Il a averti que la dengue s’aggrave souvent entre le quatrième et le sixième jour de la maladie et qu’en l’absence d’une surveillance étroite, les enfants risquent de développer de graves complications telles qu’un choc et des hémorragies importantes.

Les médecins recommandent que, le Sud étant actuellement en saison des pluies, période de pic de l’épidémie de dengue, la population prenne des mesures pour éliminer les moustiques et leurs larves, et éviter les piqûres de moustiques.

VNA/CVN