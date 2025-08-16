Ambulance gratuite : la solidarité réchauffe les cœurs

Dans la province de Lâm Dông, un couple d’agriculteurs consacre ses ressources à offrir des transports médicaux gratuits. Leur “Ambulance zéro dông” démontre un altruisme rare, tissant des liens profonds dans les zones les plus reculées.

Dans le hameau 2, commune isolée de Dam Rông (anciennement Rô Men), province de Lâm Dông (Centre), Nguyên Sang et Hà Thi Huong, bien que sexagénaires, représentent un modèle de dévouement. Ils allouent l’intégralité de leurs modestes revenus agricoles à l’acquisition et à l’entretien d’une ambulance spécialisée. Grâce à ce véhicule, ils assurent bénévolement des centaines de transferts pour des patients défavorisés, en particulier les minorités ethniques, vers des hôpitaux régionaux pour des soins urgents ou des traitements vitaux.

Un parcours de résilience

Nguyên Sang et Hà Thi Huong ont retracé leur chemin parsemé d’obstacles. En 1993, jeunes mariés, ils ont quitté la province de Dông Nai (Sud) pour l’ancienne ville de Dà Lat, province de Lâm Dông, portés par l’espoir d’un avenir meilleur. Sans emploi stable, elle vendait des fruits à la sauvette, tandis qu’il œuvrait comme maçon ou conducteur de moto-taxi, leurs revenus demeurant incertains.

Des années d’efforts ont porté leurs fruits. En 2005, la famille a pu acquérir 2,7 ha de terres à Dam Rông, une région alors vierge et démunie. Ils ont choisi de cultiver café et durian pour bâtir leur fortune. Motivés par une ambition inébranlable, ils ont contracté un prêt bancaire de 2,8 milliards de dôngs. Cet investissement leur a permis d’acquérir des machines, d’ériger un four de séchage, d’élever du bétail et de développer une ferme polyvalente.

Cette transition n’a pas été sans difficultés, connaissant parfois des pertes et devant vendre des biens pour rembourser des dettes. Mais grâce à leur persévérance, leur expérience accumulée et leur détermination au travail, la famille a progressivement retrouvé une stabilité financière, accumulant même des réserves.

Aors que la vie semblait enfin paisible, le destin a frappé. En 2020, M. Sang a été diagnostiqué d’un cancer du côlon de stade 4, sa femme Mme Huong d’un cancer de la thyroïde, et tous deux ont ensuite contracté la COVID-19. Ils ont dû alterner les traitements dans les grands hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville. C’est durant cette période qu’ils ont été témoins de situations déchirantes : des personnes pauvres n’ayant pas les moyens d’accéder aux soins, ou des familles sans argent pour louer un véhicule afin de ramener les corps de leurs proches décédés à leur lieu d’origine.

Ces constats les ont poussés à agir. Ils ont décidé d’utiliser leurs propres fonds pour acheter une vieille voiture sept places, marquant le début de leur voyage caritatif de transport gratuit pour les patients démunis. Après quatre années de persévérance, la famille a changé de véhicule à cinq reprises, passant d’une voiture personnelle à une ambulance d’occasion, et plus récemment, à une ambulance spécialisée d’une valeur de 1,1 milliard de dôngs, conduite par M. Sang lui-même.

En outre, quatre autres résidents locaux se sont portés volontaires pour conduire le véhicule lorsque M. Sang est occupé par les travaux de la ferme.

À ce jour, le couple a effectué environ 250 trajets, transportant des patients de Dam Rông vers l’Hôpital général de la province de Lâm Dông ou les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville. Ils ont également rapatrié les corps de personnes décédées des suites de maladies ou d’accidents vers leurs villages d’origine dans diverses localités. Dans les cas les plus extrêmes, ils ont même fourni une aide financière pour les repas et les frais de déplacement.

“Nous faisons avec ce que nous avons. Ma famille n’appelle pas aux dons, craignant les rumeurs. Nous faisons cela par conviction, non pour la reconnaissance”, confie Mme Huong.

Un numéro qui sauve des vies

Depuis de nombreuses années, l’image de l’ambulance du couple est familière aux fonctionnaires et aux habitants de Dam Rông. Le numéro de téléphone de la famille de M. Sang est devenu le “numéro d’urgence” du Centre médical de Dam Rông, disponible 24h/24 et 7j/7.

Le docteur K’Phuong Thao, chef adjoint du service des examens au Centre médical de Dam Rông, partage : “Le +Taxi zéro dông+ de la famille de Mme Huong a permis de sauver la vie de nombreux patients gravement malades ou victimes d’accidents, facilitant un transfert rapide vers des établissements spécialisés. La bienveillance et l’esprit de partage de cette famille sont une preuve vivante de l’adage +Donner, c’est recevoir+, propageant l’amour et l’espoir à d’innombrables personnes”.

Pour ces contributions discrètes mais significatives, la famille de Nguyên Sang et Hà Thi Huong fait partie des deux foyers exemplaires de la province à avoir reçu un certificat de mérite du président du Comité populaire de Lâm Dông.

Mais la plus grande récompense pour eux réside probablement moins dans cette distinction que dans la confiance et l’affection des habitants des régions reculées, qui voient en leur ambulance un “radeau de sauvetage” - une action noble qui incarne la devise “un geste, mille cœurs”.

