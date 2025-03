Bac Liêu célèbre le savoir-faire salinier vietnamien avec un festival unique

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné que le sel n'était pas seulement un produit essentiel à la vie quotidienne, mais aussi un patrimoine culturel jouant un rôle clé dans l'économie et de nombreux autres secteurs. Il a rappelé que le Vietnam possède des atouts naturels favorables au développement de la production et de la transformation du sel, avec plus de 3 200 km de côtes et des conditions climatiques propices.

Il a ainsi exhorté les ministères, les départements et les localités côtières - notamment celles ayant une tradition salicole - à renforcer leur soutien au développement de l'industrie salinière. Il a également insisté sur la nécessité de valoriser la filière et ses produits dérivés, contribuant ainsi à l'économie maritime et insulaire, tout en répondant aux besoins du marché intérieur et des exportation.

Le festival met en avant près d'une centaine de stands proposant une large gamme de produits à base de sel, ainsi que des produits agricoles locaux classés OCOP (À chaque commune, son produit). Il présente également des équipements technologiques de pointe destinés à la production et au traitement du sel.

Cet événement est une occasion unique de découvrir des spécialités salines régionales, de soutenir le développement économique des producteurs locaux et d’honorer un savoir-faire ancestral. Il vise à préserver les techniques traditionnelles de production du sel tout en propulsant l’industrie salinière vietnamienne vers de nouveaux horizons. Bac Liêu, souvent surnommée la "capitale du sel" du Vietnam, joue un rôle central dans cette dynamique.

Photo : VNA/CVN

Le festival ambitionne également de transmettre aux jeunes générations les connaissances et compétences nécessaires pour s’engager dans la production, le commerce et l’entrepreneuriat autour du sel, leur permettant ainsi de perpétuer cet héritage tout en contribuant au développement de la filière.

Pour la province de Bac Liêu, cet événement représente une opportunité en or pour renforcer son attractivité, valoriser son patrimoine salinier et stimuler son développement socio-économique.

Le Vietnam compte 21 provinces et villes productrices de sel, couvrant une superficie d’environ 11.400 ha et assurant une production annuelle moyenne d’un million de tonnes. Certaines localités ont même obtenu des indications géographiques pour leurs produits salins, facilitant leur exportation vers de nombreux marchés internationaux.

VNA/CVN