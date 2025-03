L'aéroport de Heathrow fermé à la suite d'un incendie, trafic mondial perturbé

Photo : AFP/VNA/CVN

Classé parmi les cinq aéroports les plus importants au monde, Heathrow dessert 80 pays et on y compte 1.300 décollages et atterrissages par jour. Il est fréquenté par quelque 230.000 passagers quotidiennement.

La panne fait suite à un important incendie à la sous-station électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres, qui dessert l'aéroport, ont indiqué vendredi 21 mars les pompiers. Les causes de ce sinistre n'étaient pas connues vendredi matin.

"Heathrow connaît une coupure d'électricité significative. Pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23h59 (23h59 GMT) le 21 mars", a indiqué l'opérateur de l'aéroport, Heathrow Airport Holdings.

Le groupe a précisé prévoir "de sérieuses perturbations (du trafic) ces prochains jours".

Outre l'aéroport, "un grand nombre de foyers et d'entreprises locales" sont affectés par l'incendie, qui a été signalé à 23h23 GMT jeudi 20 mars, selon un porte-parole des pompiers, Pat Goulbourne.

"Nos pompiers travaillent sans relâche, dans des conditions difficiles, pour maîtriser le feu aussi vite que possible", a-t-il dit.

Dix camions et quelque 70 pompiers ont été déployés. Près de 150 personnes ont été évacuées dans le secteur et un périmètre de sécurité a été mis en place.

Immenses flammes

Des images diffusées sur les réseaux sociaux pendant la nuit ont montré d'immenses flammes s'élevant de la sous-station électrique. Dans la matinée, un dégagement de fumée était toujours visible sur place, ainsi que des pompiers en action, a constaté une journaliste de l'AFP. Une odeur de fumée flottait dans l'air.

Les pompiers ont appelé les habitants à garder leurs fenêtres fermées en raison des fumées produites par l'incendie, incitant la population à éviter la zone.

Au total, quelque 16.000 foyers sont affectés par la panne, selon l'opérateur électrique Scottish and Southern Electricity Networks.

Heathrow Airport a appelé les voyageurs à "éviter à tout prix de chercher à se rendre à l'aéroport avant que celui-ci ne rouvre".

L'incendie a provoqué une série de perturbations dans le trafic aérien mondial.

British Airways, la plus grande compagnie à avoir des activités dans l'aéroport londonien, a averti que la fermeture aurait "un impact significatif" sur ses opérations.

L'aéroport de Gatwick, au sud de Londres, a dit avoir commencé à accepter des vols détournés.

Francfort avait accueilli vendredi matin 21 mars six vols à cause de la fermeture d'Heathrow, selon une porte-parole de l'aéroport allemand.

Deux vols de Qantas à destination de l'aéroport londonien -un vol direct de Perth (Australie) et un autre de Singapour- ont dû être détournés sur Paris Charles de Gaulle, selon la compagnie australienne.

Parmi les vols perturbés figure aussi une liaison de United Airlines de New York, dont l'avion atterrira à Shannon (Irlande), selon FlightRadar24.

Sept vols de United Airlines ont dû soit revenir vers leur aéroport de départ soit être dirigés vers d'autres destinations, selon la compagnie américaine, dont les vols de vendredi pour Heathrow sont annulés.

Deux cents destinations

Un vol de Korean Air, qui devait décoller d'Incheon (République de Corée) pour Heathrow, a été retardé de 22 heures, a indiqué la compagnie, qui avait initialement dit que le vol devait partir de Heathrow.

À l'aéroport de Changi à Singapour, un couple qui devait prendre un vol pour Londres a indiqué qu'il était déjà dans la zone d'embarquement quand il a été prévenu de l'annulation.

"On nous a dit que le vol était annulé parce qu'il y avait un incendie à Londres", a indiqué l'homme du couple, qui a voulu rester anonyme. "On nous a réservé un hôtel, on nous a dit qu'on serait informés du prochain vol disponible, c'est tout ce qu'on nous a dit", a-t-il dit.

Construit en 1946, Heathrow est le plus important des cinq aéroports qui desservent la capitale britannique, avec plus de 80 millions de passagers annuels.

Arrivé au bout de ses capacités, il a obtenu en janvier le feu vert du gouvernement britannique pour la construction d'une troisième piste, après des années de recours intentés par des riverains. Celle-ci devrait être achevée d'ici 2035.

Parmi les quelque 200 destinations qu'il dessert, Dublin, Los Angeles, Madrid et New York sont les plus populaires.

Une panne géante de contrôle aérien en aout 2023 au Royaume-Uni avait déjà provqué d'énormes perturbations dans le ciel du pays, forçant les agents à rentrer manuellement les plans de vols.

Cet incident avait entraîné de très nombreux retards et annulations en chaîne. Près de 2.000 vols avaient été supprimés sur deux jours.

AFP/VNA/CVN