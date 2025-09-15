AIPA-46 : le Vietnam réaffirme son rôle actif dans le développement durable de l’ASEAN

La prochaine visite officielle en Malaisie et la participation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la 46 e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46) à Kuala Lumpur revêtent une importance bilatérale et régionale considérable.

>> Le président de l'Assemblée nationale assistera à l'AIPA-46 et effectuera une visite officielle en Malaisie

>> Le Vietnam affirme son rôle et sa position de leader au sein de l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

Collins Chong Yew Keat, analyste en sécurité et affaires étrangères à l’Université de Malaisie, a fait cette déclaration lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur.

Selon cet expert, il s’agit de la première visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam en Malaisie à ce poste, ce qui témoigne de la priorité accordée par Hanoï au renforcement du partenariat stratégique global avec Kuala Lumpur.

Il a souligné que ce voyage intervient à un moment où les deux parties développent leur coopération économique, notamment dans les domaines du commerce, de l’économie numérique et de l’investissement dans les énergies renouvelables, tout en répondant aux incertitudes mondiales et régionales.

Ce voyage réaffirme le haut niveau de confiance politique entre les deux pays et promeut la coopération parlementaire, pilier fondamental des relations bilatérales, renforçant la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux sociétés, a-t-il souligné.

Soutien à la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025

L’expert a souligné qu’au niveau régional, la participation du législateur suprême vietnamien à l’AIPA-46 reflète l’engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme et le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Elle représente également un soutien à la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025, soulignant l’importance de la diplomatie parlementaire pour l’établissement de relations bilatérales et régionales durables.

Selon l’analyste, le Vietnam est considéré comme un partenaire actif et constructif dans la coopération parlementaire et le renforcement des capacités de l’ASEAN, contribuant à amplifier la voix collective, à harmoniser les approches et à renforcer la capacité à répondre aux défis régionaux.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le Vietnam, en tant que l’un des plus grands exportateurs de produits agricoles, notamment de riz et de produits aquacoles, joue un rôle crucial pour garantir les chaînes d’approvisionnement et la stabilité alimentaire de la Malaisie et de la région.

Une étroite coordination entre les deux pays contribue à accroître la résilience face aux perturbations causées par le changement climatique et les chaînes d’approvisionnement, favorisant ainsi le développement durable, selon Collins Chong Yew Keat.

Dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies vertes, les deux pays partagent un intérêt commun pour le développement de l’énergie solaire, éolienne et de la biomasse. Le Vietnam connaît une expansion rapide dans ce secteur, offrant une expérience précieuse à la Malaisie.

En matière de stabilité régionale et de politique étrangère, le Vietnam soutient fermement le rôle central de l’ASEAN et travaille avec Kuala Lumpur à la construction d’un système juridique commun, conformément à la vision d’un groupe stable, uni et pacifique.

En outre, la coopération potentielle s’étend à l’éducation, à la transformation numérique, au développement des chaînes d’approvisionnement et aux échanges de jeunes, créant ainsi un environnement favorable à l’innovation, attirant les investissements et renforçant la coopération avec le secteur privé dans un contexte de développement technologique et numérique rapide.

Collins Chong Yew Keat a conclu que la visite du dirigeant vietnamien marque une étape importante dans les relations bilatérales entre le Vietnam et la Malaisie et réaffirme le rôle actif et constructif du Vietnam dans la promotion de la coopération, de la stabilité et du développement durable au sein de l’ASEAN.

VNA/CVN