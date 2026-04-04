Huit morts dans un tremblement de terre en Afghanistan

Huit membres d'une même famille sont morts dans la province de Kaboul à la suite d'un séisme de magnitude 5,8 qui a frappé le Nord de l'Afghanistan vendredi soir 3 avril, a indiqué samedi 4 avril le ministère de la Santé afghan.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Une maison de la province de Kaboul s'est effondrée à la suite du séisme, tuant huit occupants et blessant un enfant, a indiqué Mohammad Yousuf Hammad, porte-parole de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes.

De fortes secousses ont été ressenties dans la capitale, Kaboul. L'épicentre de ce séisme, survenu à une profondeur de 186,4 km, a été initialement localisé par 36,55 degrés de latitude Nord et 70,85 degrés de longitude Est.

Des séismes fréquents

L’Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier le long de la chaîne de montagnes de l’Hindou Kouch, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne.

En août 2025, un séisme de magnitude 6, le plus meurtrier de l’histoire récente du pays, avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar, tuant plus de 2.200 personnes et en blessant près de 4.000, selon les autorités talibanes afghanes.

AFP-Xinhua/VNA/CVN