Afflux de touristes à Hô Chi Minh-Ville à l'approche du 30 avril

La venue à Hô Chi Minh-Ville d’un grand nombre de touristes nationaux et internationaux est prévue à l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) de cette année.

Le 50e anniversaire de la Réunification nationale de cette année est un événement politique particulièrement important à l'échelle nationale, avec de nombreuses activités clés qui se dérouleront à Hô Chi Minh-Ville pour l’occasion.

Le programme de célébration nationale du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) aura lieu à 06h30 le 30 avril dans la rue Lê Duân, devant le palais de Réunification et dans certaines rues centrales de Hô Chi Minh-Ville. Le programme du défilé, qui sera présidé par le ministère de la Défense nationale, comprendra 4 blocs de la Garde d'honneur, 36 blocs de défilé militaires, 12 blocs d’autres défilés et devrait inclure des blocs de défilés du Laos et du Cambodge. Cet événement est diffusé en direct sur VTV1 - Télévision nationale du Vietnam et de nombreuses autres télévisions et radios dans tout le pays.

Un programme riche en activités

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville organisera une cérémonie d'offrande d'encens et de fleurs pour commémorer les martyrs héroïques, au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville, au cimetière de la ville (Lac Canh), au temple commémoratif de Bên Duoc, au cimetière des martyrs du district de Cu Chi, au cimetière politique de Hô Chi Minh-Ville et au site historique national Nga Ba Giông, à la mémoire du Président Hô Chi Minh et du Président Tôn Duc Thang.

De plus, du 19 au 30 avril, Hô Chi Minh-Ville organise également de nombreuses activités festives telles que la fête "Couleurs de la ville au nom de l'Oncle Hô" avec pour point culminant une performance artistique de cartographie 3D sur la façade du siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, combinant lumière, son et musique symphonique - chorale. Dans la nuit du 19 avril, 2.000 drones ont effectué une performance, combinée à des feux d'artifices artistiques, offrant une expérience spectaculaire au public.

Dans la nuit du 27 au 28 avril, la scène Nguyên Huê - Ngô Duc Kê accueillera la projection du film "Echos de la Grande Victoire du Printemps 1975", et l’exposition de 300 précieuses photos documentaires. Un programme artistique spécial "Journée de la Réunification nationale" sera organisé et diffusé en direct dans tout le pays depuis la salle du palais de la Réunification le soir du 30 avril.

En outre, Hô Chi Minh-Ville a également coordonné les ministères et branches centrales pour organiser des programmes artistiques tels que le programme d'art en plein air "Le pays est plein de joie" le 20 avril, le programme de concert spécial placé sous le thème "Symphonie de la paix" le soir du 21 avril à l'Opéra municipal, le programme de la télévision nationale "Pour toujours le chant triomphal" le 27 avril dans la mégapole du Sud, un spectacle de fanfare combiné à des techniques d'équitation organisé par le ministère de la Sécurité publique est aussi prévu le 30 avril dans la rue Lê Loi et la rue piétonne Nguyên Huê.

Pour faciliter la tâche des agences de presse internationales, Hô Chi Minh-Ville organisera une "Semaine de la presse" du 25 avril au 1er mai en expression de gratitude pour les contributions et le soutien du Vietnam pendant la guerre des reporters étrangers correspondants de guerre, des journalistes des pays qui ont soutenu le Vietnam pendant la guerre, et des journalistes vietnamiens d'outre-mer. Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville propose également, du 24 au 26 avril, 3 circuits typiques pour les journalistes travaillant dans la ville à cette occasion: "Légende des commandos héroïques de la forêt Sac", "Cu Chi, terre d'acier et de cuivre : tunnels souterrains" et "Du combat de Mâu Thân à la Grande Victoire du Printemps 1975".

Une variété de circuits touristiques

En cette occasion unique, le Service municipal du tourisme organisera une série de programmes touristiques, de célébrations et d'expositions non seulement à Hô Chi Minh-Ville mais aussi en coordination avec les provinces et les villes du pays, en particulier dans la région du delta du Mékong - où se trouvent de nombreuses destinations riches en valeurs historiques et culturelles. De nombreux nouveaux produits touristiques ont été développés, notamment des visites nocturnes, des visites de musées, le chemin touristique "Fierté du Vietnam" reliant Hô Chi Minh-Ville aux provinces et villes du Sud, ou des produits souvenirs tels que des statues en bronze reproduisant des reliques historiques.

Les entreprises touristiques locales ont également lancé une série de circuits spéciaux pour célébrer le 50e anniversaire de la Réunification nationale, notamment des itinéraires thématiques ayant une forte signification historique et culturelle. Les voyages historiques et culturels font un retour en force, contribuant à l’éducation traditionnelle et promouvant l’image d’une Hô Chi Minh-Ville héroïque et moderne. De nombreuses entreprises du secteur s’attendent à ce qu’il s’agisse d’une occasion "en or" de stimuler le tourisme national, d’attirer des visiteurs internationaux et de promouvoir la reprise et le développement économiques verts.

Parmi ces circuits, on peut citer "De Mâu Thân à la Grande Victoire du printemps 1975", "Biêt đông Sài Gòn (Commandos de Saigon) - caves légendaires", "Légende des forces spéciales héroïques de la forêt Sac - Terre d'acier et citadelle de bronze Cu Chi - Hô Chi Minh-Ville", "Saïgon - Empreinte de Hô-Chi-Minh-Ville - 50 ans de souvenirs du passé au présent", "Train de 50 ans : voyage reliant les régions culturelles", "Empreinte de Saïgon - Hô Chi Minh-Ville - 50 ans de souvenirs du passé au présent", la série "Voyage des souvenirs" de Vietravel, celle de Du Lich Viêt "Expérience passionnante de l'atmosphère du festival", et "50 ans - Retour au Sud bien-aimé" pour Saigontourist.

De plus, à l'occasion des vacances du 30 avril de cette année, les visiteurs peuvent également choisir un programme de citytour pour visiter des sites historiques (palais de l'Indépendance, marché Bên Thành, Musée des vestiges de guerre), ou découvrir les tunnels de Cu Chi, faire un tour sur le fleuve de Saigon et découvrir des activités nocturnes…

Hôtels complets en centre-ville

Selon les registres généraux, jusqu'à présent, les chambres des hôtels situés le long des rues centrales du 1er arrondissement, comme Nguyên Huê, Lê Duân ou encore Tôn Duc Thang, où se déroulent défilés, marchés et feux d'artifice, ont toutes été réservées très tôt. Les hôtels proches de la zone centrale ont également atteint le remplissage d’environ 90% de leurs capacités.

La directrice du Kim Dô Hotel (Royal Hotel Saigon), situé sur la rue Nguyên Huê, Vu Thi Thanh Hiên, a déclaré que le nombre de clients pour cette occasion a considérablement augmenté, l'hôtel a donc accru ses services pour répondre aux besoins des touristes pendant les vacances. Actuellement, bien que de nombreux clients appellent continuellement pour des réservations de chambres, l'hôtel est obligé de refuser car il est déjà complet sur toute la période de vacances du 30 avril.

L'hôtel Majestic Saigon, icône architecturale ancienne, enregistre également un taux d'occupation de ses chambres proche de 100% et devrait être complet pendant ces vacances. Son emplacement surplombant le fleuve de Saïgon et à proximité des feux d'artifice en fait un choix de premier ordre pour de nombreux visiteurs.

De même, l'hôtel Renaissance Riverside Saigon a également annoncé que toutes les chambres avec de belles vues sur la rivière et la zone de feu d'artifice à sont d’ores et déjà réservées. Les représentants de l'hôtel ont déclaré que le nombre de réservations de chambres a fortement augmenté juste après l'annonce officielle des grands événements anniversaires de la ville.

Non seulement les hôtels 4-5 étoiles, mais aussi de nombreux hôtels de milieu de gamme du 1er arrondissement et des zones voisines (comme le 3e arrondissement) ont également enregistré des taux d'occupation impressionnants. Les hôtels idéalement situés pour se rendre sur les lieux de divertissement, de visites touristiques et de défilés sont privilégiés par les touristes.

Améliorer la qualité de service

Le directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Lê Truong Hiên Hoa, a également déclaré qu'afin d'améliorer la qualité des services et d'assurer les activités touristiques pendant les vacances de cette année, son unité a publié une dépêche officielle aux dirigeants des entreprises d’hébergements, aux magasins, aux restaurants, aux structures de divertissements, aux services sportifs et aux établissements de soins de santé qualifiés de la ville. Il met notamment l’accent sur la garantie d’une bonne qualité des activités touristiques pendant les vacances. En outre, les entreprises, les établissements d’hébergement, les lieux de divertissement et de restauration… sont tenus de mettre en œuvre des solutions pour améliorer la qualité de leurs services, diversifier leurs produits et prévenir les hausses de prix abusives. Ils doivent également renforcer l'hygiène et la sécurité alimentaire, contrôler strictement l'origine des aliments, la conservation et la transformation des produits finis, garantir une hygiène et une sécurité alimentaire absolues pour les touristes.

En outre, le Service municipal du tourisme a également mis en place un canal d'information direct pour recevoir tous les commentaires et recommandations des résidents et des touristes pendant les activités de célébration via la hotline 10 22 - extension 8.

