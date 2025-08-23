Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande effectuera une visite officielle au Vietnam

Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, effectuera une visite officielle au Vietnam, du 27 au 31 août 2025.

Photo : rnz.co.nz

Cette visite sera effectuée à l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN