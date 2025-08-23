Une semaine gastronomique pour célébrer 55 ans de relations diplomatiques Vietnam - Sri Lanka

L'ambassade du Vietnam au Sri Lanka a inauguré en grande pompe, le 21 août au soir à l'hôtel Hilton Colombo, la Semaine de la gastronomie vietnamienne, placée sous le thème "Saveurs du Vietnam".

L'événement a rassemblé de nombreux représentants des ministères sri-lankais, du corps diplomatique, de la communauté vietnamienne ainsi que des journalistes locaux.

Dans son allocution, l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a souligné qu'il s'agissait de la première Semaine de la gastronomie vietnamienne organisée à Colombo depuis plusieurs années. Elle a salué la coopération active de l'hôtel Hilton Colombo et de l'hôtel Hilton Dà Nang dans la concrétisation de cette initiative. Selon elle, "Saveurs du Vietnam" contribuera à rapprocher le public sri-lankais de la cuisine vietnamienne, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans le tourisme, le commerce, les échanges entre peuples et bien d'autres domaines.

Le ministre sri-lankais du Commerce, de la Sécurité alimentaire et du Développement coopératif, Wasantha Samarasinghe, a pour sa part insisté sur la portée symbolique de l'événement, qui coïncide avec le 55ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Sri Lanka et le Vietnam (1970–2025). Il a exprimé le souhait que de telles activités se multiplient afin de consolider l'amitié traditionnelle et de stimuler les échanges commerciaux, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire grâce à la valorisation des produits agricoles et des spécialités de chaque pays.

Les invités ont pu déguster un large éventail de plats vietnamiens emblématiques tels que le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), les rouleaux de printemps frais et frits, le banh mi (sandwich vietnamien), le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé), entre autres. Les desserts et boissons, dont le café au sel et le café à l'œuf préparés par Chum Coffee, ont particulièrement séduit le public : près de 200 tasses ont été servies dès la soirée inaugurale.

Se poursuivant jusqu'au 30 août 2025, la Semaine de la gastronomie met en lumière non seulement la richesse culinaire vietnamienne, mais aussi l'esprit d'échanges culturels entre les deux nations, renforçant davantage l'amitié Vietnam - Sri Lanka.

