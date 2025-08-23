Le PM appelle à des actions rapides pour faciliter l’appareil administratif communal

Le Premier ministre Pham Minh Chinh appelle à l’unification des technologies, infrastructures et plateformes pour le traitement administratif au niveau communal, afin de bâtir un système moderne, cohérent et interconnecté, avec des standards et référentiels communs.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d'unifier les technologies, infrastructures et plateformes utilisées pour le traitement des procédures administratives au niveau communal, de garantir un système commun, une langue commune, un référentiel de mesure commun, moderne et interconnecté, lors de la réunion du Comité permanent de l'organisation du Parti au sein du gouvernement et du gouvernement.

La réunion était consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre ainsi qu'au règlement des difficultés liées à la réorganisation de l'appareil, des unités administratives et au fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux.

Après près de deux mois de mise en œuvre, le modèle d'administration locale à deux niveaux a obtenu des résultats importants : réorganisation des conseils populaires et des comités populaires, création de 465 organes spécialisés auprès des villes et provinces, ainsi que de près de 10.000 bureaux spécialisés dans 3.321 communes, quartiers et zones spéciales. Les Centres de services administratifs publics ont traité environ 4,4 millions de dossiers entre le 1er juillet et le 19 août. À cette date, plus de 94.000 fonctionnaires et employés ont quitté leurs postes, dont 82.000 sont partis à la retraite et plus de 50.000 ont déjà perçu leurs indemnités.

S'exprimant lors de la réunion, le chef du gouvernement a qualifié cette réorganisation de "révolution organisationnelle", destinée à doter le pays d'un appareil moderne et dynamique pour entrer dans une nouvelle ère de prospérité et de civilisation.

Sous la direction du secrétaire général Tô Lâm et du Bureau politique, la réorganisation des unités administratives et l'organisation d'administration locale à deux niveaux a été mis en œuvre de manière active par le gouvernement. Ce processus a bénéficié de le consensus et de la détermination de l'ensemble du système politique, de la participation active et proactive de tous les niveaux, secteurs et localités et le soutien du peuple et des entreprises. Le nouveau modèle fonctionne désormais de manière stable et répond aux attentes du peuple.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé de poursuivre l'examen et de lever immédiatement les difficultés et obstacles afin que l'appareil administratif, en particulier au niveau communal, fonctionne de manière fluide, avec efficience, efficacité et effectivité.

Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et secteurs d'affecter les personnels selon les besoins réels des localités et d'achever le versement des régimes et politiques aux cadres, fonctionnaires et agents contractuels cessant leurs fonctions à la suite de la réorganisation, au plus tard le 30 août.

Il a également insisté sur l'utilisation rationnelle des infrastructures existantes, en évitant tout gaspillage et en proposant des acquisitions si nécessaire.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités de préparer soigneusement les conditions pour organiser, le 26 août, la conférence de bilan du mouvement d'émulation "Œuvrer ensemble pour éliminer les logements précaires et délabrés", ainsi que d'assurer le bon déroulement de l'Exposition "80 ans de parcours pour l'Indépendance – la Liberté – le Bonheur", dont l'ouverture est prévue le 28 août.

VNA/CVN