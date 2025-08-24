Hanoï

Rencontre entre des dirigeants du Parti, de l’État et les représentants de la population

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945) et de la Fête nationale (2 septembre 1945), le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a organisé, dans la matinée du 24 août à Hanoï, une rencontre entre les dirigeants du Parti, de l’État et 300 délégués exemplaires représentant toutes les couches sociales, venus des 34 provinces et villes.

Les participants ont assisté à la projection d’un documentaire sur la Révolution d’Août et les enseignements de la grande union nationale. Plusieurs intervenants ont exprimé la confiance croissante du peuple envers le Parti et l’État, considérée comme une source de force pour atteindre les objectifs politiques et bâtir un pays prospère.

Dans son discours, le président de la République, Luong Cuong, a rappelé qu’il y a 80 ans, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh, la nation s’était levée pour briser ses chaînes coloniales et féodales, ouvrant une nouvelle ère d’indépendance, de liberté et de socialisme. Il a souligné que toute victoire de la révolution, passée ou présente, était le fruit de la grande union nationale.

Le chef de l'État a souligné le rôle central du Front de la Patrie, qu'il a qualifié de « maison commune » du peuple vietnamien. Cette organisation rassemble toutes les couches sociales, les ethnies, les religions et les Vietnamiens vivant à l'étranger, formant ainsi une force invincible. Il a également rappelé que l'alliance entre les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels demeure le socle politique et social de l'unité nationale, aux côtés des minorités ethniques et des autres composantes de la société.

Dans la période actuelle, a-t-il ajouté, il est essentiel de cultiver davantage le patriotisme, l’intelligence et l'aspiration au développement. Il faut également renforcer l'innovation, l'intégration internationale et la participation active du peuple pour construire un Vietnam prospère, puissant, démocratique et moderne.

À cette occasion, les dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam ont remis des distinctions à des délégués exemplaires, en reconnaissance de leurs contributions à la consolidation de la grande union nationale.

Cette rencontre a aussi permis aux dirigeants de prendre note des aspirations et les propositions des citoyens, dans le but d'ajuster les politiques publiques aux réalités de leur vie quotidienne.

