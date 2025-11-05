États-Unis : un avion-cargo s'écrase près de l'aéroport de Louisville

Un avion-cargo avec trois personnes à bord s'est écrasé mardi 4 novembre peu après son décollage de l'aéroport américain de Louisville, dans le Kentucky, où il a explosé dans une boule de feu.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17h15 heure locale", a déclaré le régulateur américain de l'aviation, la FAA, identifiant l'appareil comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï.

L'avion avait "trois membres d'équipage à son bord", a déclaré dans un communiqué séparé le transporteur UPS, dont le siège de la division aérienne est installé à Louisville, dans le centre-est du pays.

"Il y a plusieurs blessés et l'incendie est toujours en cours", a déclaré sur X le maire Craig Greenberg.

Des images aériennes de télévisions locales montrent un large brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité.

L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) et la FAA "se mobilisent pour arriver sur place et vont mener l'enquête", a écrit sur X Sean Duffy, le ministre des Transports.

Une vidéo amateure partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l'appareil en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller, avant visiblement d'exploser, provoquant un large panache de fumée noire.

En pleine paralysie budgétaire

L'accident de mardi intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien.

Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens - qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés - entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi 4 novembre Sean Duffy.

UPS Airlines, la division aérienne du groupe américain de messagerie et de livraison de colis, opérait début septembre une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11, l'appareil impliqué dans l'accident de mardi 4 novembre.

Le dernier accident aérien majeur aux États-Unis s'est produit le 29 janvier dernier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personne au total.

AFP/VNA/CVN