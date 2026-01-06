Adoption du plan de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam - Israël

Le Premier ministre vietnamien a signé la décision N°16 approuvant le plan de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et Israël (VIFTA).

Ce plan précise les missions et les responsabilités des organismes concernés et définit également les mesures de pilotage, de coordination et de direction nécessaires afin de garantir une application complète, cohérente et efficace de l’accord. À travers divers canaux médiatiques et des programmes de formation, l’accent sera mis sur une compréhension approfondie des engagements dans le cadre du VIFTA et des travaux à mener pour assurer une mise en œuvre efficace.

L’une des priorités majeures consiste à renforcer la diffusion et la vulgarisation du VIFTA auprès des autorités centrales et locales, des associations professionnelles et de la communauté des entreprises.

Un point focal sur le VIFTA sera établi au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce, chargé de fournir des informations officielles, d’orienter les entreprises et de clarifier les engagements de l’accord.

Parallèlement, le plan prévoit le renforcement des capacités de prévision et de fourniture d’informations sur le marché israélien et le marché intérieur.

En outre, les ministères et secteurs concernés poursuivront la révision de la législation nationale et proposeront, le cas échéant, des amendements et compléments aux textes juridiques afin d’assurer leur conformité avec les engagements du VIFTA.

Le Vietnam encouragera par ailleurs l’intégration de ses entreprises dans les chaînes de valeur, les réseaux de production et les chaînes d’approvisionnement israéliens.

Enfin, le plan prévoit la promotion de la reconnaissance mutuelle des procédures d’évaluation de la conformité. Des programmes de soutien et de formation ciblés seront déployés afin d’aider les entreprises à répondre aux normes spécifiques du marché israélien, en particulier en matière de certification halal.

VNA/CVN